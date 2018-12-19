Украинский боксер среднего веса Сергей Деревянченко проведет бой за право стать официальным претендентом на пояс IBF, сообщает Luckypunch.net.

Команде украинца пришло письмо из Международной федерации бокса с предложение о бое, на что они ответили положительно.

Соперником нашего боксера станет представитель Германии Джек Кулькай.

Предварительно бой состоится в марте 2019 года.

В случае победы, Деревянченко получит второй шанс против чемпиона мира по версии IBF Дэниела Джейкобса.

Напомним в первой титульной попытке, украинец проиграл Джейкобсу раздельным решением суддей.

Ранее мы сообщали, что украинский боксер защитил титул чемпиона мира по версии WBA.