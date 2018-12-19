Украинец получил вторую попытку стать чемпионом мира [ Редактировать ]
Украинский боксер среднего веса Сергей Деревянченко проведет бой за право стать официальным претендентом на пояс IBF, сообщает Luckypunch.net.
Команде украинца пришло письмо из Международной федерации бокса с предложение о бое, на что они ответили положительно.
Соперником нашего боксера станет представитель Германии Джек Кулькай.
Предварительно бой состоится в марте 2019 года.
В случае победы, Деревянченко получит второй шанс против чемпиона мира по версии IBF Дэниела Джейкобса.
Напомним в первой титульной попытке, украинец проиграл Джейкобсу раздельным решением суддей.
Ранее мы сообщали, что украинский боксер защитил титул чемпиона мира по версии WBA.
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