В Днепре пожилая женщина выбросилась из окна многоэтажки [ Редактировать ]
19 декабря в Днепре на улице Владимира Антоновича пенсионерка сбросилась с балкона многоэтажки. От полученных травм она скончалась на месте, сообщает "Информатор".
На момент смерти ей был 81 год. Неизвестно, что именно стало причиной для такого отчаянного поступка, но около 13:35 женщина вышла на балкон 10-го этажа и сделала шаг вниз. По словам тех, кто знал пенсионерку, она уже пыталась свести счеты с жизнью - резала вены.
На месте работает патрульный экипаж, следственно-оперативная группа и судмедэксперт. Приехал также сын погибшей. Информации о том, оставила ли женщина предсмертную записку, пока нет. Все детали и обстоятельства инцидента выясняются.
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