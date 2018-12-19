19 декабря в Днепре на улице Владимира Антоновича пенсионерка сбросилась с балкона многоэтажки. От полученных травм она скончалась на месте, сообщает "Информатор".

На момент смерти ей был 81 год. Неизвестно, что именно стало причиной для такого отчаянного поступка, но около 13:35 женщина вышла на балкон 10-го этажа и сделала шаг вниз. По словам тех, кто знал пенсионерку, она уже пыталась свести счеты с жизнью - резала вены.

На месте работает патрульный экипаж, следственно-оперативная группа и судмедэксперт. Приехал также сын погибшей. Информации о том, оставила ли женщина предсмертную записку, пока нет. Все детали и обстоятельства инцидента выясняются.

Недавно на кладбище в Днепре повесился мужчина.