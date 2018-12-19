Ссоры могут быть полезными для здоровья [ Редактировать ]
Ученые пришли к выводу, что в некоторых случаях семейные ссоры способны укрепить здоровье супругов, пишет "Медицина 2.0".
Об этом сообщили сотрудники Университета Аризоны. Они провели исследование, которое длилось на протяжении тридцати двух лет. Участие в нем приняли сто девяносто четыре человека.
Согласно полученным данным, чем больше партнеры подавляли свой гнев в конфликтной ситуации, тем хуже становились показатели их здоровья. Следовательно, длительность их жизни также существенно уменьшалась. В указанной ситуации больше всего от "укрощения" эмоций страдали мужчины.
Однако не стоит сразу приниматься за поиск причины для будущей ссоры с второй половиной. Ведь, как показало исследование, полный "штиль" в отношения также укреплял здоровье пары. Это натолкнуло специалистов на мысль, что счастливой считается та семья, которая реагирует на сложившиеся обстоятельства с одинаковой эмоциональной интенсивностью.
Таким образом, психологи порекомендовали семейным парам найти эмоциональный баланс во время конфликтов. Важно научиться симметрично отвечать на выпады со стороны вашей второй половины. Ведь не зря существует убеждение, которое гласит о том, что "хороший скандал лучше плохого мира".
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