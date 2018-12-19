Евросоюз выдвинул Украине ряд требований [ Редактировать ]
Европейский союз требует от Украины немедленно действовать для улучшения ситуации в сфере борьбы с коррупцией и нелегальной миграцией в рамках приостановления безвизовых соглашений.
Об этом говорится во втором отчете Еврокомисии в контексте маханизма приостановления безвизовых решений.
Так, Еврокомиссия признает, что украинская сторона выполнила часть рекомендаций, обусловленных первым отчетом по механизму приостановления. В частности, Украина создала Антикоррупционный суд, который еще не действует.
Вместе с тем остаются и другие требования из первого отчета, которые не выполнила Украина, а именно отзыв инициативы электронного декларирования для активистов.
"В целом Украина продолжает выполнение критериев визовой либерализации. Однако некоторые рекомендации первого отчета по механизму приостановления визового режима не были реализованы, и поэтому необходимы немедленные действия для обеспечения непрерывного выполнения антикоррупционного критерия. Необходимы также немедленные действия для решения проблемы незаконной миграции", - говорится в отчете.
Также в Еврокомиссии опубликовали перечень рекомендаций Украине в рамках второго отчета. В частности, от Киева требуется:
- усилить сотрудничество с отдельными странами для уменьшения нелегальной миграции украинцев в Шенгенскую зону;
- немедленно отозвать инициативу по электронному декларированию для активистов;
- обеспечить полноценную работу Антикоррупционного суда;
- восстановить независимость Специализированной антикоррупционной прокуратуры;
- создать функциональную систему автоматизированной проверки электронных деклараций;
- усилить возможности Национальной полиции для борьбы с организованной преступностью.
Ранее мы сообщали, Евросоюз готовит миссию в Украину из-за России.
по теме
Петро Порошенко: членство в ЄС та НАТО - напрямок розвитку України
Президент Петро Порошенко підкреслив, що саме Дніпро є форпостом на сході країни у боротьбі за незалежність
Выборы-2019: Украина дала гарантии Евросоюзу
Украина гарантировала скорую отмену военного положения и проведение выборов в стране
Евросоюз готовит миссию в Украину из-за России
Европейский Союз намерен отправить в Украину специальную миссию
Евросоюз принял решение о санкциях против России
Всего в санкционном списке около 200 граждан России и организаций, занимающихся различной деятельностью в Крыму и на Донбассе
Євросоюз перерахував Україні транш в рамках програми макрофінансової допомоги
Євросоюз перерахував Україні перший транш у півмільярда євро в рамках нової програми макрофінансової допомоги. Про це у своєму Twitter повідомив віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс