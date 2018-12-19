Европейский союз требует от Украины немедленно действовать для улучшения ситуации в сфере борьбы с коррупцией и нелегальной миграцией в рамках приостановления безвизовых соглашений.

Об этом говорится во втором отчете Еврокомисии в контексте маханизма приостановления безвизовых решений.

Так, Еврокомиссия признает, что украинская сторона выполнила часть рекомендаций, обусловленных первым отчетом по механизму приостановления. В частности, Украина создала Антикоррупционный суд, который еще не действует.

Вместе с тем остаются и другие требования из первого отчета, которые не выполнила Украина, а именно отзыв инициативы электронного декларирования для активистов.

"В целом Украина продолжает выполнение критериев визовой либерализации. Однако некоторые рекомендации первого отчета по механизму приостановления визового режима не были реализованы, и поэтому необходимы немедленные действия для обеспечения непрерывного выполнения антикоррупционного критерия. Необходимы также немедленные действия для решения проблемы незаконной миграции", - говорится в отчете.

Также в Еврокомиссии опубликовали перечень рекомендаций Украине в рамках второго отчета. В частности, от Киева требуется:

усилить сотрудничество с отдельными странами для уменьшения нелегальной миграции украинцев в Шенгенскую зону;

немедленно отозвать инициативу по электронному декларированию для активистов;

обеспечить полноценную работу Антикоррупционного суда;

восстановить независимость Специализированной антикоррупционной прокуратуры;

создать функциональную систему автоматизированной проверки электронных деклараций;

усилить возможности Национальной полиции для борьбы с организованной преступностью.

Ранее мы сообщали, Евросоюз готовит миссию в Украину из-за России.