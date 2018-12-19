20 декабря почитается память святого Амвросия Медиоланского, который жил в Италии примерно в IV веке и был известен как епископ христианской церкви и проповедник.

Святого считают одним из четырех влиятельных епископов христианства.

Прославился Амвросий также тем, что вел скромный образ жизни, а также дал обет нестяжательства. Был широко известен как борец с инакомыслием и язычеством. В течение своей жизни он совершил большое количество чудес с помощью молитвы. Однажды он даже воскресил умершего мальчика.

Молодым девушкам на Амвросия полагалось шить, можно было заниматься приданым. Перед началом работы обязательно произносили молитву. Если девушке посчастливилось родиться 20 декабря, то у нее буде врожденный талант к рукоделию.

Народные приметы:

Амвросий у Николы погостил, девице веру в душу заронил - не за горами вечера святые (Рождество).

Зима суровая - весна ненастная, а лето жаркое.

Зима холодная - лето жаркое, зимнее тепло - летний холод.

Если идет мокрый снег, то лето дождливым будет.

Если снег легкий и сухой, то жди засухи в летний период.

Если солнце окружено туманом, будет сильная метель. Если за облака прячется, то жди снегопада.

Сорока даром не щекочет (либо к гостям, либо к вестям).

Кошка тянется к воде, много ее пьет, корова трясет выменем - к холоду.

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