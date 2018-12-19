Украинские корабли в ближайшее время снова совершат попытку пройти через Керченский пролив, иначе Россия захватит Азовское море. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов в интервью "ВВС Украина".

"Да. Это для нас важно. Если мы остановимся и отступим, то Россия фактически выполнит свою задачу по захвату Азовского моря, предъявит миру самоопределенные новые морские границы в Черном море, де-факто легализировав оккупацию Крыма", - отметил секретарь СНБО, отвечая на вопрос, будут ли украинские военные корабли еще пытаться пройти через Керченский пролив.

По его словам, такие попытки украинская сторона осуществит в ближайшее время.

"Я считаю, что с этим вопросом нельзя медлить. Мы предлагаем и нашим партнерам принять участие в этом проходе из украинских черноморских портов в украинские порты на Азовском побережье", - подчеркнул чиновник.

При этом он добавил, что украинская сторона хочет пригласить представителей ОБСЕ и других международных организаций присутствовать на украинских кораблях для того, чтобы "доказать всему миру, что Украина и ее моряки не нарушают никаких законов и международных правил".

"У нас нет альтернативы таким действиям", - подчеркнул Турчинов.

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