Украинские корабли снова отправят через Керченский пролив [ Редактировать ]
Украинские корабли в ближайшее время снова совершат попытку пройти через Керченский пролив, иначе Россия захватит Азовское море. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов в интервью "ВВС Украина".
"Да. Это для нас важно. Если мы остановимся и отступим, то Россия фактически выполнит свою задачу по захвату Азовского моря, предъявит миру самоопределенные новые морские границы в Черном море, де-факто легализировав оккупацию Крыма", - отметил секретарь СНБО, отвечая на вопрос, будут ли украинские военные корабли еще пытаться пройти через Керченский пролив.
По его словам, такие попытки украинская сторона осуществит в ближайшее время.
"Я считаю, что с этим вопросом нельзя медлить. Мы предлагаем и нашим партнерам принять участие в этом проходе из украинских черноморских портов в украинские порты на Азовском побережье", - подчеркнул чиновник.
При этом он добавил, что украинская сторона хочет пригласить представителей ОБСЕ и других международных организаций присутствовать на украинских кораблях для того, чтобы "доказать всему миру, что Украина и ее моряки не нарушают никаких законов и международных правил".
"У нас нет альтернативы таким действиям", - подчеркнул Турчинов.
Ранее мы сообщали, что в Европарламенте призывают закрыть порты ЕС для российских судов.
по теме
Европарламент принял резолюцию по санкциям против России
Европейский парламент в среду, 12 декабря, одобрил резолюцию, призывающую к ужесточению санкций ЕС против России
Німеччина пропонує розширити місію ОБСЄ на Азовське море
Після захоплення українських моряків в районі Керченської протоки Україна закликала місію ОБСЄ посилено наглядати і за регіоном Азовського моря
Украина представила в ОБСЕ доказательства российской агрессии в Керченском проливе
Украинские дипломаты представили для стран-участниц Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе доказательства милитаризации оккупированного Россией Крыма
В ОБСЕ бьют тревогу из-за действий России в Крыму
Миссия США призвала Россию немедленно прекратить агрессивные действия
Українські моряки відмовилися давати свідчення
Комендор-сигнальник, матрос катера "Нікополь" Сергій Цибізов заявив силовикам, що він - військовополонений і жодних свідчень не даватиме