В рамках дружнього візиту відбудеться футбольний матч між екіпажами кораблів двох країн

До Одеси прибув розвідувальний корабель Військово-морських Сил Великої Британії під назвою "Екo". Сьогодні вранці він пришвартувався в порту і пробуде тут до кінця тижня.

Ще в листопаді британські військові заявили, що спорядять до Чорного моря свій корабель для, цитую, "забезпечення свободи мореплавства у регіоні". На озброєння "Екo" прийняли дві тисячі третього року. Його розміри - майже сто на сімнадцять метрів.

Корабель оснащений найсучаснішими системами збору даних, має великокаліберні кулемети та зенітні швидкострільні гармати. В українських ВМС повідомили, що в рамках дружнього візиту - відбудеться футбольний матч між екіпажами кораблів двох країн.