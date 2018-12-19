Британський розвідувальний корабель прибув до Одеси [ Редактировать ]
До Одеси прибув розвідувальний корабель Військово-морських Сил Великої Британії під назвою "Екo". Сьогодні вранці він пришвартувався в порту і пробуде тут до кінця тижня.
Ще в листопаді британські військові заявили, що спорядять до Чорного моря свій корабель для, цитую, "забезпечення свободи мореплавства у регіоні". На озброєння "Екo" прийняли дві тисячі третього року. Його розміри - майже сто на сімнадцять метрів.
Корабель оснащений найсучаснішими системами збору даних, має великокаліберні кулемети та зенітні швидкострільні гармати. В українських ВМС повідомили, що в рамках дружнього візиту - відбудеться футбольний матч між екіпажами кораблів двох країн.
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