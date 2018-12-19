Демократія по-ірпінськи. Протистояння активістів та місцевої влади набирає обертів. Генеральний план міста, незважаючи на протести місцевих жителів, затвердили. А громадських діячів, що активно виступали проти - залякують. Що відбувалося сьогодні в місті - розкажуть мої колеги.

Зранку до приміщення Ірпінської міськради не пускають ані громаду, ані народних депутатів, ані журналістів. О дев'ятій годині тут мають затвердити генеральний план міста на черговій сесії. Місцеві жителі обурені: громадські слухання відбулися без урахування їхньої думки. Вони вважають: новий генплан узаконює багатоповерхову забудову ласих шматків землі.

"На сесії хоче наша влада - злочинне угрупування затвердити генеральний план без урахування думки громади. І використовують тікі методи. Близько 150 ти тушок окружає Ірпінську міську раду бюджетники, студенти податкової академії в залі вже, тобто їх привели в 5 чи 6 ранку", - говорить Святослав Куценко, громадський діяч.

За півтори години до початку - в актову залу запускають групу невідомих людей, аби ті заповнили всі місця. А щоб змогли зайти всі охочі, втрутилася поліція.

Однак тих, кому таки вдалося потрапити до зали, знову виштовхнули на вулицю. Попри масовий безлад, виконувачка обов'язків міського голови Анастасія Попсуй засідання все ж таки розпочала, але депутатські запити до уваги не взяла. Півгодини - і сесію завершено: генеральний план затверджено.

"Ми сьогодні бачили як влада міста Ірпеня намагається протягнути генплан і забрати ті землі, ті ліси, які залишилися навколо Києва нетронутими. Забрати їх фактично в місто, без обговорення громадських, без будь-яких погоджень, всупереч закону і потім забудувати. Перетворивши місто Ірпінь просто на Кам'яне гетто", - заявив Дмитро Лінько, народний депутат.

Поки йшла сесія невідомі в масках розгромили паркан будинку громадського діяча Олексія Зіневича, який відстоює позицію проведення реальних громадських слухань щодо генплану міста та встановлення мораторію на забудову щонайменше на найближчі 5-7 років. До того ж, Олексій Зіневич публічно закликав небайдужих мешканців зупинити перетворення Ірпеня на бетонне гетто.

"Вказана подія зумовлена тим скоріш за все тим, виходячи із громадської діяльності Олексія Зіневича, його стійкої громадської позиції з приводу беззаконня на території міста Ірпінь зокрема з приводу сесії на який розглядували затвердження оновленого генерального плану, який був розроблений і прийнятий із порушенням чинного законодавства України", - говорить Олександр Гатинюк, адвокат Олексія Зіневича.

Поліція вже затримала учасників нападу.

"На місце приїхали поліцейські, коли вони приїхали вже була частина паркану зруйнована. Дуло десь близько 30 невідомих осіб, які далі намагались руйнувати вжитими заходами працівники поліції змогли затримати близько 20 чоловік", - говорить Микола Жукович керівник прес-служби ГУ НП у Київській області.

До того ж нападники перерізали магістральний кабель інтернет-провайдера "Бест", власником якого є Зіневич. Через це без інтернету та кабельного телебачення залишилися більшість Ірпеня близько п'ятнадцяти населених пунктів Київщини.

"Пошкоджено в колодце кабель, який заходить в ґрунт, для цього треба копати землю и проводити відновлювальні роботи. Я підозрюю що залишився один кабель тільки цілий це наших конкурентів", - говорить Сергій Сорока, інженер компанії "Бест".

У справі Зіневича розпочато досудове розслідування. Через усі події у міськраді - місцеві активісти теж звернулися до поліції.