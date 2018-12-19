Звільнити Супрун та переглянути медичну реформу вимагають в парламентському комітеті з питань соцполітики. Мовляв, усупереч Конституції, МОЗ запровадило платну медицину.

Сьогодні відбулося підсумкове засідання комітету. Окрім медичних питань, на порядку денному - нові тарифи на тепло. За словами очільника комітету, ціни на газ для українців можна знизити мінімум у чотири рази. Під час засідання обговорили також результати роботи за рік.

"За рік ми надзвичайно багато зробили, ми зробили справжній прорив у видачі субсидій. плюс три мільйона родин отримали право на субсидії. Ми суттєво просунулися у захисті інтересів тих категорій громадян, чиї права були порушені під час пенсійної реформи. Моя бабуся має стаж 60 років, в неї пенсія 1600 гривень. Це повна несправедливість враховуючи жахливі умови, в яких вона працювала все життя, таких людей мільйони і сьогодні ми в кроці від того, щоб захистити тих простих українських громадян", - заявив Сергій Каплін, в.о. голови комітету ВРУ з питань соціальної політики.