Комітет соцполітики вимагає переглянути медичну реформу - Сергій Каплін [ Редактировать ]
Звільнити Супрун та переглянути медичну реформу вимагають в парламентському комітеті з питань соцполітики. Мовляв, усупереч Конституції, МОЗ запровадило платну медицину.
Сьогодні відбулося підсумкове засідання комітету. Окрім медичних питань, на порядку денному - нові тарифи на тепло. За словами очільника комітету, ціни на газ для українців можна знизити мінімум у чотири рази. Під час засідання обговорили також результати роботи за рік.
"За рік ми надзвичайно багато зробили, ми зробили справжній прорив у видачі субсидій. плюс три мільйона родин отримали право на субсидії. Ми суттєво просунулися у захисті інтересів тих категорій громадян, чиї права були порушені під час пенсійної реформи. Моя бабуся має стаж 60 років, в неї пенсія 1600 гривень. Це повна несправедливість враховуючи жахливі умови, в яких вона працювала все життя, таких людей мільйони і сьогодні ми в кроці від того, щоб захистити тих простих українських громадян", - заявив Сергій Каплін, в.о. голови комітету ВРУ з питань соціальної політики.
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