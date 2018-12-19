Зведення "Патріотики на озерах" на столичних Осокорках попередить житловий колапс у Києві та суттєво зменшить дефіцит квадратних метрів на ринку нерухомості. Це висновки фахівців містобудівної ради. Детальніше у матеріалі Даніїла Снісара.

На обговорення проекту "Патріотика на озерах" у Департаменті містобудування зібралися сьогодні архітектори, експерти у сфері будівництва, київські чиновники та жителі Осокорків. Зустріч ініціював сам забудовник. "Аркада-будівництво" представила детальний план зведення комплексу.

"Це вперше за останні роки, коли забудовник сам приходить на містобудівну раду, для того щоб почути фахову думку фахівців містобудівної ради. Сьогодні люди і фахівці чують, яким чином буде забудовуватися територія, яким чином є наміри забудувати цю територію", - говорить Олександр Свистунов, головний архітектор Києва, голова Департаменту містобудування та архітектури.

"Сейчас есть уникальная возможность у градостроительного совета - поддержать эту впервые в Киеве зеленую социальную инициативу, которую взял на себя застройщик - такого еще не было", - говорить Олександр Чистяков, еколог.

Чи не вперше за історію містобудування інвестор вирішив узяти на себе повне обслуговування території, навколо якої невдовзі з'явиться соціальне житло. За рахунок забудовника обіцяють створити рекреаційні зони, повністю облагородити водойми та набережні. Заплановані й дитячі садочки, дві школи та стадіон.

"Этот строит, этот покупает - и никуда от этого деться нельзя. У нас демократическая страна. Здесь нет законов, нет прописки - это ограничить невозможно, понимаете? Это естественный ход событий для естественных законов жизни. Эти территории - это последнее, что есть в Киеве для массового жилищьного строительства", - говорить Євгеній Лішанський, член Національної спілки архітекторів України.

Неодноразово завадити законному будівництву намагалися псевдоактивісти так званої громадської організації "Екопарк-Осокорки". Під час наради - їм також надали слово. У виступі спікери вкотре намагалися звинуватити "Контактбудсервіс" у незаконному будівництві, хоча компанія отримала усі дозвільні документи, що неодноразово підтверджували профільні експерти, мер Віталій Кличко, а крапку у цьому питанні поставив Окружний адмінсуд Києва.

"В суд звернувся позивач - громадська організація "Екопарк-Осокорки", в якому поставили питання відповідності генплану забудові, відповідності детального плану "Осокорки" і вимоги, щодо його скасування. Суд відмовив у задоволенні позову, по пунктам роз'яснивши, що немає суперечностей детального плану територій генерального плану", - говорить Павло Омельчук, юрист компанії "Контактбудсервіс".

Обговорення будівництва затягнулося на 4 години. Із заключним словом виступили фахівці у галузі архітектури.

"Безусловно, территорию, как бы не хотелось жильцам сохранить в таком девственном виде - придется осваивать. Это закон развития городов", - говорить Андрій Миргородський, заслужений архітектор України.

"Вважати цілком прийнятним архітектурне планування проекту комплексної забудови житлового масиву Осокорки", - говорить Анатолій Карминський, член президії Будівельної палати України.

Більшість з членів архітектурно-містобудівної ради підтримали забудову. А також висловили свої рекомендації та правки, які "Аркада-будівництво" обіцяє врахувати при реалізації проекту.

"Ця фахова розмова підтвердила ще раз, що ця територія має забудовуватися. Зважаючи на сьогоднішнє обговорення, зважаючи на зауваження, які були зроблені, на рекомендації, які були озвучені в ході містобудівної ради - забудовник врахує це все обов'язково. І в остаточному варіанті, коли буде представлений проект, навіть якщо ще раз доведеться проходити містобудівну раду - будуть враховані ці всі побажання", - говорить Людмила Горицька, начальник служби зі зв'язків з громадськістю ТОВ "Аркада-будівництво".

У компанії-забудовника заявили: роботи на будмайданчику відновлять відразу після оприлюднення протоколу засідання містобудівної ради.