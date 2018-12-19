На озброєння "Еко" був прийнятий у 2003 році

До Одеси прибув британський військовий корабель. "Еко" пришвартувався сьогодні вранці і пробуде там до кінця тижня. Ще у листопаді британські військові заявили, що направлять до Чорного моря корабель, аби допомогти забезпечити вільне судноплавство.

На озброєння "Еко" був прийнятий у 2003 році. Призначений для проведення розвідувальних операцій. Має найсучаснішу систему збору даних, озброєний великокаліберними кулеметами та швидкострільними гарматами.

В українських ВМС зазначили, що в рамках дружнього візиту - моряки двох країн проведуть футбольний матч.