До Одеси прибув британський військовий корабель [ Редактировать ]
До Одеси прибув британський військовий корабель. "Еко" пришвартувався сьогодні вранці і пробуде там до кінця тижня. Ще у листопаді британські військові заявили, що направлять до Чорного моря корабель, аби допомогти забезпечити вільне судноплавство.
На озброєння "Еко" був прийнятий у 2003 році. Призначений для проведення розвідувальних операцій. Має найсучаснішу систему збору даних, озброєний великокаліберними кулеметами та швидкострільними гарматами.
В українських ВМС зазначили, що в рамках дружнього візиту - моряки двох країн проведуть футбольний матч.
по теме
Британський розвідувальний корабель прибув до Одеси
До Одеси прибув розвідувальний корабель Військово-морських Сил Великої Британії під назвою "Екo". Сьогодні вранці він пришвартувався в порту і пробуде тут до кінця тижня
В Одессу зашел военный корабль Великобритании (фото)
В среду, 19 декабря, корабль ВМС Великобритании HMS Echo зашел в Одесский порт
Демонстрация поддержки: разведывательный корабль Великобритании вошел в Черное море
В понедельник, 17 декабря, разведывательный корабль британского флота HMS Echo (H87) вошел через пролив Босфор в Черное море
НАТО засуджує російську агресію проти України
Російська агресія на Азові стала основною темою у стінах НАТО
Атака в Азовском море: страны G7 выдвинули требование России
Страны "Большой семерки" потребовали освободить захваченные украинские корабли и моряков