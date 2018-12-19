Рейдерське захоплення. Один з інвесторів Запорізького титано-магнієвого комбінату може позбутися свого майна на підприємстві. Окрім того, йому не повернуть кошти, витрачені на розвиток підприємства. А це більше ста мільйонів доларів. Усі подробиці в матеріалі.

Гул турбін і цілодобове виробництво. А ще тисячі робочих місць.

Запорізький титано-магнієвий комбінат - одне з найбільших підприємств в Україні. Головна спеціалізація - виробництво титану.

"На Украине только мы одни производим губчатый титан. Он же не только, он же ж и это для вооружения. Самолеты, ракеты. Наш Днепропетровский "Южмаш" делал, это ж все титан. Медицина", - говорить Валерій Ященко, бригадир цеху сепарації Запорізького титано-магнієвого комбінату.

Держава залучила приватного інвестора. Компанія зобов'язалася проінвестувати підприємство на 110 мільйонів доларів. Свої гарантії виконала і отримала 49% акцій.

"С приходом инвестора комбинат начал работать в новой струе. Почувствовал новое дыхание. У нас улучшился социальный пакет. Мы начали получать заработную плату. Наметился рост заработной платы", - розповідає Людмила Логвінова, голова профкому Запорізького титано-магнієвого комбінату.

Однак ці покращення можуть виявитися тимчасовими. Господарський суд Запорізької області виніс рішення розірвати договір між Фондом держмайна та компанією Tolexis Trading Limited. Однак гроші, які вклали в підприємство, повертати, згідно рішення суду, держава не збирається. Таке ж рішення прийняли і в апеляційному суді. Однак, в провідних компаніях міжнародного права з таким рішенням не згодні.

"Є дуже суперечливе рішення, на мою думку воно є помилковим. І недостатньо чітко виписано, що тепер необхідно виписати сторонам. Тобто з одного боку рішенням суду вказується, що договір про створення товариства розривається, і що ось це товариство повертає учаснику майно. А що про другого учасника то рішення суду взагалі нічого не каже. Це все рівно, що ми з вами скинулися, ви дали квартиру, я зробив в цій квартирі ремонт, ми разом її здавали декілька років, а потім ви кажете: "Да ні, вже давай я заберу свою квартиру назад, а ти. Ну я не знаю, що ти", - говорить Михайло Ілляшев, керуючий партнер юридичної фірми "Ілляшев та партнери".

Вартість такого "ремонту" приголомшує. Спочатку компанія виплатила 110 мільйонів доларів інвестицій у вигляді зобов'язань. 800 тисяч доларів на погашення боргів. З 2013 підприємство отримало майже 500 мільйонів гривень прибутку, в бюджет сплатили більше 800 мільйонів. Однак, якщо рішення суду набере чинності, про прибуток можна забути.

"В усіх країнах світу це приватний бізнес. І я не знаю фактів. Держава може мати якусь стратегію певну розвитку комплексну. Але власники це приватні компанії. Держава там всі ці багато років, не дуже там себе показувала, як ефективний власник. Казати сьогодні стовідсотково, що держава, якщо забере цілосно-майновий комплекс буде ефективним, ну в мене ще менше сьогодні прогнозів, що вона буде ефективною", - говорить Руслан Іллічов, генеральний директор федерації роботодавців України.

Не вірять в успішність державного підприємства і самі робітники титано-магнієвого комбінату.

"Это 96 - 2000 год. И не хотелось бы, чтобы мы повторили эту черную полосу в нашем комбинате. Потому что мы знаем, у нас есть примеры и полупроводниковый завод. И кремнийполимер завод. Я уже про алюминиевый молчу", - говорить Валерій Ященко, бригадир цеху сепарації Запорізького титано-магнієвого комбінату.

Віталій працює на заводі майже 20 років. Дружина - в декреті. Як і більшість працівників, чоловік боїться скорочення.

"Если такой мощный комбинат как титано магниевый остановится, то естественно больше 3 тысяч людей потеряет работу. И куда мы пойдем. Идти не куда", - говорить Віталій Безкараваєв, плавильник цеху титанових шлаків Запорізького титано-магнієвого комбінату.

Окрім робочої сили, Україна може втратити й інвестиції в економіку країну.

"Воно підриває довіру інших інвесторів, оскільки всі вони вважають, що навіть коли минуло 5 років з моменту інвестицій, чи більше, все рівно держава може в будь який момент за допомогою своїх судів провести ревізію тих рішень і забрати майно", - говорить Михайло Ілляшев, керуючий партнер юридичної фірми "Ілляшев та партнери".

Однак рішення господарського та апеляційного судів далеко не остання інстанція. Інвестори комбінату вже підготували касаційну скаргу.