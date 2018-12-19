Міжнародний тиск на Росію слід продовжити. Про це говорив президент Петро Порошенко під час зустрічі зі спецпредставником США Куртом Волкером. Сторони впевнені, що санкції проти країни-агресора допоможуть у мирному врегулюванні конфлікту на Азові.

Крім того, від Росії вимагають негайно звільнити полонених українських моряків і кораблі. Поспілкувався президент і щодо ситуації на Донбасі.

Зокрема про те, що важливо й надалі домагатися введення міжнародних миротворців на окуповані території.