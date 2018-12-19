Петро Порошенко та Курт Волкер обговорили ситуації на Азові та Донбасі [ Редактировать ]
Міжнародний тиск на Росію слід продовжити. Про це говорив президент Петро Порошенко під час зустрічі зі спецпредставником США Куртом Волкером. Сторони впевнені, що санкції проти країни-агресора допоможуть у мирному врегулюванні конфлікту на Азові.
Крім того, від Росії вимагають негайно звільнити полонених українських моряків і кораблі. Поспілкувався президент і щодо ситуації на Донбасі.
Зокрема про те, що важливо й надалі домагатися введення міжнародних миротворців на окуповані території.
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