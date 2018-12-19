Боротися за Україну на Донбасі закликав Петро Порошенко

Боротися за Україну на Донбасі закликав Петро Порошенко і під час зустрічі з талановитою молоддю у Маріїнському палаці. Там зібралися юні винахідники з усіх областей, зокрема, й Донецької, Луганської та анексованого Криму.

Президент подякував також за те, що частина досліджень має сприяти зміцненню українського війська. Зокрема, розробки, що стосуються електроніки та каркасного будівництва.

"Дуже важливо, що ви збираєтеся рухати країну вперед. Без цієї впевненості, без цих намагань нічого не буде. Дуже важливо, що ви вірите в власну перемогу. Ще школярами ви намагаєтеся реєструвати патенти для захисту інтелектуальної власності, впевнені, що вони будуть працювати. Це школярами, ліцеїстами, студентами - ви робите те, що не робили представники великої чи високої науки", - заявив Петро Порошенко, президент України.