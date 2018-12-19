Міністерство юстиції умисно порушує законодавство України і таким чином сприяє рейдерському захопленню "Опозиційного блоку".

За словами нардепів, Мінюст не виконує рішення суду щодо заборони реєстрації будь-яких змін, стосовно цієї політичної сили. Натомість, справу передали до виконавчої служби - як заявляють в "Опоблоці" - для того, аби затягнути час та не виконувати рішення суду.

В партії попереджають: це пряме порушення закону з боку працівників Мінюсту. І наголошують - ця ситуація перебуває на контролі міжнародних партнерів політсили.