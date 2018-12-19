На передовій сьогодні - чотири обстріли. Бойовики вели вогонь на Донецькому та Маріупольському напрямках. Українські військові відповідали. Утім, не війною єдиною. Керівництво Об'єднаних сил влаштувало для бійців сюрприз. Який? Враження армійців бачив Ігор Левенок.

Шахта державного підприємства "Артемсіль". Тут видобувають стратегічний мінерал - кам'яну сіль. Глибина близько трьох сотень метрів. Одне з найбільших родовищ у Східній Європі. Копальня віком 137 років. За цей час тут видобули мільйони тон солі. І цим ресурсам не видно кінця.

"Вы представляете какие запасы у нас под городом Соледаром? Что мы за эти 137 лет видали всего лишь до 3% соли всего лишь", - говорить Сергій Чеботаєв, працівник шахти.

Під землею, у соляних глибах, людські руки створили унікальні барельєфи, лабіринти й зали. В одній з таких встановили сцену та партер. На підмостках артисти справжньої опери готуються до концерту.

Особливий концерт і особлива аудиторія. Більшість глядачів - це військовослужбовці бойових підрозділів, які нині захищають Україну на Донбасі. Організатором виступило - командування Операції Об'єднаних сил. Підтримку забезпечили Донецька та Луганська обласні адміністрації.

"Цей концерт будуть дивитися мешканці Донецької та Луганської областей, військовослужбовці зі складу Об'єднаних сил від солдата й до командувача", - говорить Сергій Наєв, командувач Об'єднаними силами.

Те, що зараз відбувається за моєю спиною виглядає фантастично! Ще зранку ці воїни билися з ворогом на передовій, а зараз для них на сцені грає симфонічний оркестр. Вони слухають оперу. І усе це тут, за якихось два десятки кілометрів від лінії фронту.

"Луганская область. И как там сегодня было? - Ну целую ночь обстреливали", - говорить Олег, військовослужбовець Збройних сил України.

Олег взагалі до опери потрапив уперше в житті. Та ще й за таких обставин. Глибоко під землею армійці слухають арії з опер Джузеппе Верді, Жоржа Бізе, Моцарта. Командир роти Микола приїхав з пекельної авдіївської промки. Приголомшений.

"- Не звично, по-перше місце. - А хто вас запросив сюди? - Командувач ООС Наєв", - говорить Микола, військовослужбовець Збройних сил України.

По суті, ця оркестрова зала видовбана в соляному пласті. Стіни, стеля, підлога - усе це камяна сіль. Але, послухайте, яка тут неймовірна акустика.

Класична музика та релакс. А ще дві години солдати подихали цілющим соляним повітрям. І вже надвечір роз'їхалися до своїх окопів, де війна триває.