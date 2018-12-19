В Ужгороді майже сотня Миколаїв зібралися на традиційний марш містом

День святого Миколая святкували в усіх регіонах країни. У багатьох містах саме сьогодні засвітили різвяні ялинки. Як гуляли українці та які подарунки отримали - бачили наші коресонденти.

В Ужгороді майже сотня Миколаїв зібралися на традиційний марш містом. Організатори розповідають, що це вже 25 за рахунком. У всіх - червоні костюми, святкові капелюхи, білосніжні бороди.

"З 1993 року в Ужгороді почали ходити Миколайчики. Акція нагадує про те, що свято в Україні в черговий раз прийшло, ми живимо, радуємося всім, любимо всіх, і зичимо своєї енергії всій Україні щастя".

Порозважавшись біля головної ялинки Ужгорода, рушили далі центральними вулицями. Навідалися і до дитячої лікарні.

"- Як ти себе поводив? Добре? У мене для тебе є подарунок. Ого, дивися, що тобі приніс Миколай".

"Я дуже підтримую цю традицію і дуже дякую. Не дивлячись на те, що ми в лікарні, нам роблять свято", - говорить Зоряна Майор, жителька Ужгорода.

А в Чернівцях волонтери до Дня святого Миколая допомагали дітям з малозабезпечених родин. За кошти небайдужих містян зібрали півтори сотні пакунків. Вартість одного - щонайменше 500 гривень. Подарунки помічники Миколая розвозили прямісінько додому.

"В нас є різні книжечки - залежно від віку ми їх ставимо. Якщо це найменші дітки, то ми їм даруємо памперси або погремушки різні, брязкальця".

Півсотні святих Миколаїв разважали малечу у Кропивницькому. На головній площі міста облаштували кілька інсталяцій: з фігурками символу наступного року - поросятами та різдвяну фотозону. Крім того, творчі колективи міста організували для жителів концертну програму. Місто сьогодні гулятиме допізна, адже на центральній площі планують засвітити головну ялинку.

"Мені сподобалось, як танцюють. Тут різні колективи, світанок, і подобаюється як тут нас розважають. Дуже весела атмосфера", - говорить Ольга, жителька Кропивницького.

"Я всім дітям бажаю щастя, здоров'я, щоб у них був довгий добрий рік, багато літ і чисте небо над головою".

А у Миколаєві добрий святий сьогодні весь день ходив по місту. Завітав у лікарню. Був у дитсадках та навіть зазирнув до бібліотеки, щоб привітати малечу. А ввечері в місті розпочалися народні гуляння.