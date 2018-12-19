Парламент Німеччини полегшив працевлаштування іноземців у країні [ Редактировать ]
Німеччина запрошує на роботу кваліфіковані кадри з країн, що не входять до Євросоюзу. Зокрема, і з України. Відповідний законопроект ухвалив уряд і направив на розгляд парламенту. Про нові правила, які вже назвали революційними - Тетяна Логунова детальніше.
Атіна Томе вже понад рік працює медсестрою у відомій німецькій клініці "Шаріте". Освіту дівчина здобула на батьківщині, в Албанії. Там вивчила німецьку й переїхала до Берліна, уклавши контракт з лікарнею.
"Було непросто, передусім морально. З багатьох причин. Ти залишаєш рідних, починаєш нове життя, до якого треба звикнути. На це необхідно трохи часу", - говорить Атіна Томе, медсестра.
У клініці "Шаріте" наразі працюють більш як сотня іноземців. Їх запрошують, щоб заповнити вакантні місця - власних кадрів у Німеччині бракує.
"Ми працюємо передусім з країнами, у яких немає дефіциту медсестер чи санітарів. З тими, де, навпаки, їх більше, ніж треба. Це, до прикладу, Албанія та Мексика", - говорить Юдіт Хеппе, представниця клініки "Шаріте".
Лібералізувати ринок праці - вирішили німецькі політики. І затвердили законопроект, який полегшує працевлаштування в країні.
Революція на ринку праці. Так уже оцінюють законопроект, який сьогодні ухвалив німецький уряд. Він, по суті, відкриває ринок для фахівців з так званих "третіх" країн. Тобто держав, що не входять до Європейського Союзу.
Законопроект стосується представників різних професій - від айтішників до електриків. Щоб працевлаштуватися в Німеччині їм потрібно буде підтвердити професійну кваліфікацію та знання мови. У разі успіху вони зможуть запросити спеціальну візу, приїхати до країни й півроку вже на місці - шукати роботу.
"Німеччина тільки виграє від того, що до нас на роботу приїздять фахівці з інших країн ЄС. Але для економічного зростання нам потрібні й кадри з держав, що поза межами Європейського Союзу", - говорить Хубертус Хайль, міністр праці Німеччини.
На соціальні виплати під час пошуку роботи - так звані "трудові іммігранти"- претендувати не зможуть. Цей пункт - чітко прописаний у законопроекті.
"Ми не хочемо імміграції в соціальну систему. Ми хочемо, щоб люди приїжджали й заповнювали робочі місця, а не ставали в чергу за виплатами з безробіття", - говорить Хорст Зеехофер, міністр внутрішніх справ Німеччини.
Щоб нові правила набрали чинності - законопроект має підтримати Бундестаг. Голосуватиме парламент - найімовірніше, вже наступного року.
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