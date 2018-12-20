Палеонтологи нашли останки могучего хищного четырехпалого динозавра в довольно необычном месте - в итальянских Альпах. Исследователи утверждают, что недавно идентифицированный ящер, получивший название Saltriovenator zanellai, жил около 200 миллионов лет назад.

Открытие ученых позволяет утверждать о неожиданно раннем появлении плотоядных ящеров. Исследование опубликовано в журнале PeerJ, передает Naked Science.

На протяжении многих лет считалось, что крупные динозавры появились только в середине юрского периода - порядка 180-170 миллионов лет назад, а до этого времени ящеры были сравнительно небольшими. Это вызывало множество дискуссий, так как ученые задавались вопросом о причинах отсутствия роста животных в начале юрского периода: так, озвучивалась версия, связывающая причины с суровым и нестабильным климатом того времени.

По оценкам специалистов, возраст динозавра, останки которого были найдены палеонтологом-любителем Анджело Занеллой, насчитывает всего 24 года. При этом Saltriovenator zanellai весил 1,3 тонны, был семь метров в длину и примерно три метра в высоту. Это позволяет утверждать, что ящер имел огромные размеры не только по меркам своего времени, но и всего юрского периода. Помимо прочего, ученые считают его неким "потерянным звеном", объединяющим древнейших динозавров - цератозавров, дилофозавров и аллозавров - со всеми остальными хищниками мезозоя. Такой вывод они сделали исходя из того, что по внешности он напоминал древних ящеров, однако имел лишь три пальца на передних лапах.

Изучив останки, археологи пришли к выводу, что тело динозавра оказалось в море, где его изрядно искусали морские обитатели. Затем, при формировании Альп 30 миллионов лет назад, его останки поднялись на поверхность. Многие из 132 костей S. zanellai были фрагментированы, но этого хватило, чтобы определить, что у динозавра было четыре пальца, как и у всех известных цератозавров.

У более древних ящеров, таких как герреразавр, было по пять пальцев, но в ходе эволюции их "мизинец" был утерян, а после та же участь постигла и "безымянный" - у знаменитых аллозавров и тираннозавров уже по три пальца на лапе. Это открытие отвечает на давний вопрос о том, как именно птицы и трехпалые динозавры потеряли два "лишних" пальца. В частности, лапы Saltriovenator zanellaiподтверждают, что самый длинный палец птиц и хищных динозавров был аналогом указательного, а не среднего пальца, как считалось прежде.

Напомним, что в Торонто впервые покажут останки динозавра Зуула.