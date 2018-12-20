Учительница взяла в "заложники" школьников: детали жуткой истории [ Редактировать ]
В Сумской области школьники-пятиклассники стали жертвами странного поведения учительницы. В день приезда в школу аттестационной комиссии педагог закрыла детей в школьном классе на третьем этаже и сама заперлась вместе с ними. Об этом пишут Fakty.
Дети-заложники смогли покинуть кабинет лишь после приезда полиции.
Инцидент случился в школе № 6 города Шостка. Очевидцы полагают, что учительница математики таким неординарным способом хотела избежать открытого урока и процедуры аттестации.
Дети просидели под замком полчаса, но из-за непонятной ситуации у учеников началась паника, у особо чувствительных началась тошнота и повысилось давление. Некоторые после пережитого отказываются посещать занятия.
Учительницу отстранили от работы с детьми. На работу она приходит, но уроки не ведет. Математику в расписании заменили другими предметами. 70-летний педагог преподавала в школе последний год и собиралась уйти на пенсию. Управление образования при Шосткинской администрации создает комиссию для изучения ситуации.
Ранее мы писали о том, что в Киеве задержали грабителя, который держал в заложниках свою мать.
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