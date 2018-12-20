В Лондоне аэропорт Гатвик приостановил временно все полеты после того, как на территории аэропорта обнаружили два дрона. Об этом сообщает "РБК-Украина".

Администрация аэропорта принесли извинения пассажирам, которых затронули данные меры.

В Гатвике также отметили, что безопасность пассажиров является главным приоритетом аэропорта. По данным британских СМИ, полиция уже разбирается с инцидентом и ищет тех: кто запускал дроны.

Ранее пассажир самолета рассказал жуткие подробности ЧП в аэропорту "Борисполь".