В крупном аэропорту приостановили полеты из-за ЧС [ Редактировать ]
В Лондоне аэропорт Гатвик приостановил временно все полеты после того, как на территории аэропорта обнаружили два дрона. Об этом сообщает "РБК-Украина".
Администрация аэропорта принесли извинения пассажирам, которых затронули данные меры.
В Гатвике также отметили, что безопасность пассажиров является главным приоритетом аэропорта. По данным британских СМИ, полиция уже разбирается с инцидентом и ищет тех: кто запускал дроны.
Ранее пассажир самолета рассказал жуткие подробности ЧП в аэропорту "Борисполь".
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