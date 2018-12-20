У США пропонують провести міжнародну операцію проти Росії у Чорному морі. Такий законопроект сенатори внесли на розгляд у верхню палату парламенту.

У документі Сполучені Штати закликають созників оперативно відповісти на морську агресію Кремля "сильними і рішучими діями" у Керченській протоці. Держави мають забезпечити свободу судноплавства у Чорному морі та заборонити будівництво російського газогону "Північний потік-2" в Європі.

Також у законопроекті пропонують збільшити постачання Україні летальної зброї.