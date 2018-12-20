Собака спасла жизнь кошке и чуть не утонула (видео) [ Редактировать ]
В сети набирает популярность видео, в котором собака спасает жизнь кошке. Его можно найти на YouTube.
Животное тонуло в фонтане, пока пес не пришел ему на помощь. В ролике можно увидеть измученную кошку, тщетно пытавшуюся выбраться из фонтана. Она лишь держалось за контейнеры, но выплыть до бортика не могла.
Однако вскоре к спасению кошки подключился пес, который сперва пытался вытащить животное с помощью провода, а затем и вовсе спрыгнул в воду и подсадил тонущую кошку на спину, поднырнув под нее. При этом пес сам едва смог выбраться на сушу.
Ранее мы писали, что собака упала в обморок при встрече с хозяйкой.
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