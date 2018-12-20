Кому опасно есть селедку [ Редактировать ]
Сельдь - уникальная рыба, которая может похвалиться огромным количеством полезных свойств. Не смотря на это, существуют некоторые противопоказания к ее употреблению. Об этом пишет Iamcook.
Необходимо понимать, что большинство из нас потребляет ее с солью (соленую или слабосоленую). Поэтому кушать ее необходимо очень осторожно, ведь известно, что всего лишь 1 грамм соли может связывать до 100 миллилитров жидкости. В связи с чем врачи советуют не увлекаться сельдью гипертоникам, людям с больными почками и тем, кто страдает от отеков различной природы.
С осторожностью к такому продукту относятся также люди с больными почками, да и здоровым людям нужно также употреблять эту рыбу с осторожностью и в умеренном количестве.
Ранее мы писали о том, кому опасно есть хурму.
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