Технозависимость - серьезная проблема современности. Если вы проводите чересчур много времени в сети, это тоже считается технозависимостью. Очень часто в результате вы оказываетесь "отключенным" от мира. Вы все меньше общаетесь с людьми в реальности, можете не покидать свой дом сутками, становитесь замкнутым и антисоциальным. Какие же знаков зодиака больше к этому склонны? Flytothesky.ru пишет об этом подробнее.

1. Овен

Овны очень любят технологии и всевозможные новинки. Поскольку у любого Овна масса энергии, он попытается использовать свои гаджеты для многозадачности. Что, к слову, не всегда хорошо срабатывает. Например, вождение и одновременный поиск информации в Интернете - это крайне опасный вариант. Овны постоянно онлайн и очень активно используют свои компьютеры, телефоны, планшеты. Этот знак настолько обожает технологии, что задействует их почти как "лекарство" от раздражителей внешнего мира.

2. Близнецы

Близнецы высоко ценят новейшие устройства и современные технологии, но больше всего они зациклены на Интернете. Они способны полностью потерять ощущение времени, когда погружаются во Всемирную паутину и бродят по самым разнообразным сайтам. Иногда Близнецы даже не замечают, что они пропускают прием пищи, хотят пить или даже нуждаются в принятии душа. Если люди этого знака находятся в ситуации, когда их телефон отключен и у них нет доступа к Сети, то они испытывают самую настоящую ломку.

3. Скорпион

Скорпионы склонны к зависимости. Если их заинтересуют технологии, то они полностью втянутся в эту сферу. Скорпионы способны даже отказаться от социальной жизни. Изоляция может быть результатом многих часов, проведенных в сети, или же как следствие постоянного изучения возможностей своих гаджетов. Для восприимчивых и чувствительных Скорпионов технологии кажутся более безопасными, нежели реальность. Они предпочитают прятаться за своим виртуальным аватаром и говорить то, что думают.

4. Стрелец

Любое трендовое и модное приложение сразу же завладеет вниманием Стрельца. Представители этого знака зодиака всячески приветствуют новинки. Им нравится ощущение, что они находятся в первых рядах, особенно когда речь заходит о современных технологиях. Стрельцы любят бродить по миру, и они запечатлевают собственные приключения с помощью гаджетов. Они пользуются приложениями для бронирования хостелов и гостиниц, знакомства с новыми людьми, обнаружения достопримечательностей и получения максимума необходимой информации. Стрельцы зависят от всевозможных устройств, чтобы постоянно фиксировать свои впечатления.

5. Водолей

Водолеи безумно любят технологии и жить без них не могут. Они помешаны на продвинутых гаджетах, всегда изучают все новинки и не могут дождаться, чтобы заполучить какую-либо свежайшую версию. Возможно, вы и сами знакомы хотя бы с одним Водолеем, который способен самостоятельно собрать компьютер практически из ничего. Людям этого знака неимоверно трудно обходиться без всех этих устройств. Да, Водолеи любят выходы на природу, походы и пикники. Но только не лишайте их интернета, видеоигрушек, ноутбука и смартфона. Иначе им будет ужасно дискомфортно.

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