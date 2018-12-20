МВФ обнародовал текст меморандума с Украиной [ Редактировать ]
Международный валютный фонд (МВФ) обнародовал текст меморандума с Украиной об экономической и финансовой политике в рамках новой программы на 2018-2020 годы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство финансов.
Меморандум содержит изложение политики и стратегии, которой должна придерживаться Украина, а также конкретные шаги для прохождения просмотров и получения очередных траншей. Документ также содержит направления работы в сферах денежно-кредитной и валютно-курсовой политики, бюджетной политики, а также политики в энергетическом и финансовом секторах, управлении госпредприятиями и бизнес-климатом, а также 8 структурных маяков.
"Выполнение положений Меморандума позволит до конца действия программы привлечь 3,9 млрд долларов финансовой поддержки от МВФ, которые пойдут в резервы Национального банка Украины. Это укрепит национальную валюту и поможет создать стабильный и прогнозируемый инвестиционный климат", - говорится в сообщении.
Монетарная политика
- Независимый НБУ продолжит придерживаться политики гибкого валютного курса.
- Инфляция составит 7% с декабря 2018 по декабрь 2019 года, а в 2020 году - 5% +/- 1%
- Повысится эффективность монетарной политики. Для этого Минфин будет подавать НБУ ежедневный и ежемесячный прогноз денежных потоков.
Фискальная политика
Украина будет придерживаться подхода фискальной устойчивости в среднесрочной перспективе, в частности:
- Дефицит: 2,5% в 2018 году, 2,25% в 2019 году.
- В начале 2019 - отмена ограничения на заработные платы, из которых уплачивают ЕСВ.
Во время программы не будет налоговой амнистии, но это ограничение не отрицает возможности проведения в будущем кампании по однократному декларированию активов физических лиц, при условии предварительного согласования ее условий и обоснование целей с экспертами МВФ.
Не будут вводиться также новые налоговых льгот, не будут снижаться ставки налога на прибыль предприятий. Приостановлено также введение второго уровня пенсионной системы. В то же время Украина продолжит диалог с экспертами МВФ по поиску возможности введения налога на выведенный капитал в форме фискально-нейтральной, сбалансированной и стабильной модели налогообложения распределенной прибыли.
Сверхплановые бюджетные доходы будут направлены на снижение долга.
Управление государственными финансами
Внедрение мер, предусмотренных в рамках Стратегии реформирования системы управления государственными финансами на 2017-2021 годы, в частности, внедрение среднесрочного бюджетного планирования с 2019 года включительно с обзорами расходов и определению четких предельных показателей затрат ограничений на расходы.
Администрирование доходов
- Объединение центральных и региональных управлений ГФС в два юридических лица: налоговую и таможенную службы, подотчетные Министерству финансов (до конца апреля 2019 - структурный маяк).
- Конкурс на руководящие должности до конца апреля 2019.
- Повышение эффективности налогового и таможенного администрирования.
Энергетика
- Повышение тарифов на газ и отопление в соответствии с ранее объявленным графиком.
- Монетизация субсидий - пилотный проект стартует в марте 2019.
- Анбандлинг НАК "Нафтогаз Украины".
- Увеличение добычи газа.
Финансовая политика
Дальнейшее повышение устойчивости банковской системы
- Капитализация банков (минимум 7 процентов капитала первого уровня и 10 процентов КДК (CAR) до конца марта 2019).
- Совершенствование нормативной базы по операциям связанных лиц.
- Восстановление платежеспособности ФГВФЛ до конца декабря 2019.
- Решение проблемы недействующих кредитов (NPLs).
Усиление управления и прозрачности в государственных банках
- С конца декабря 2018 Минфин регулярно публикует квартальные КРІ для госбанков, а также отчитывается о прогрессе внедрения их стратегических планов и реструктуризации недействующих кредитов. Минфин также будет регулярно предоставлять отчеты, обобщать прогресс в восстановлении активов и в судебных процессах в отношении четырех государственных банков (первый отчет будет опубликован до конца марта 2019 - структурный маяк).
- Назначение независимых наблюдательных советов в Ощадбанке и Укрэксимбанке до конца марта 2019.
- К концу апреля 2019 Минфин подпишет меморандумы о взаимопонимании с каждым из государственных банков (банки работают как коммерческие и изолированы от политического вмешательства в операционные вопросы).
- Вход ЕБРР и IFC в капитал Ощадбанка и Укргазбанка.
- Принятие законодательства, важного для обеспечения развития финансовых рынков (Закон "Сплит", № 2413 - структурный маяк).
Антикоррупционные меры
- Начало работы Антикоррупционного суда. К концу апреля 2019 не менее 35 антикоррупционных судей назначены в ВАС в соответствии с Законом № 2018/2447 и в соответствии с правилами и порядком, гарантирующими объективность и прозрачность процесса (структурный маяк).
- Независимый аудит НАБУ (отчет об аудите должен быть окончательно завершен до конца июля 2019 - структурный маяк).
- Требования о всестороннем и публичном декларировании имущества (Е-декларации) продолжают применяться к публично значимым лицам.
- Борьба с отмыванием средств, внедрение AML / CFT (противодействие отмыванию средств и борьба с финансированием терроризма) - поправки в законодательство до конца марта 2019 по согласованию со специалистами МВФ.
Ранее были названы приоритеты новой программы МВФ с Украиной.
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