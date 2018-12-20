Пока во всеукраинском масштабе идет борьба с коррупцией, на региональном уровне все иначе. И глава ГАСКа Кировоградкой области Светлана Бем, будучи юристом, умело "крутит" нормативной документацией, чтобы "щимить" бизнес.

Увольнение главы Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины Алексея Кудрявцева дало основу поднять вопрос о коррупционных корнях в данном ведомстве. Уже в конце осени этого года за вымогательство взятки задержали начальника ГАСК в Херсоне С. Циклинского, а затем, опять-таки за взятку, и подельника руководителя ГАСК в Николаеве. Об этом говорится в публикации портала stepup.press.

По мнению журналистов, сейчас настала очередь "присмотреться" правоохранителям и к руководителю ГАСКа в Кировоградской области.

Областная прокуратура сообщала, что в течение 2017-2018 годов полиция Кировоградской области открыла три уголовных производства относительно сотрудников управления ГАСК Кировоградщины.

В статье напоминается о прецеденте из Новгородковского района. Тогда предприятие, которое строит элеваторный комплекс в селе Куцовка, смогло победить в суде областной ГАСК. А уже через несколько месяцев на предприятие стали приходить агрессивно настроенные "контроллеры", затем последовали нападки от ГАСКа. И, скорее всего, это повторится еще не один раз.

По словам Вадима Топоркова, менеджера по строительству, впервые сотрудники ГАСКа "надавили" с проверками Куцовского элеватора якобы по запросу СБУ, пытаясь незаконно вломиться на территорию предприятия, не имея для того официальной документации.

"Хотя начальник областного ГАСКа Светлана Бем имеет мой номер телефона, из ее подчиненных мне никто не звонил. А через пару недель "порадовали" запросом какие-то "общественники", заявив о том, что "организацию необходимо проверить. Но на момент "проверки" элеватора никого из наших сотрудников там не было, и "общественники" уехали с пустыми руками", - отметил Топорков.

Далее в ГАСКе решили проверить отдел архитектуры Новгородской РГА, изъяв папки с документами с пакетом на градостроительную документацию компании. Затем было аннулирование градостроительных условий, а затем и сама декларация о начале строительства Куцовского ЗЗП. А заодно аннулировали и введение в эксплуатацию первой очереди предприятия.

Руководство предприятия с помощью судов выиграло дело и доказало свою правоту. Но в ГАСКе решили проигнорировать судебные решения. А сама Светлана Бем не спешила выполнять решение судов. Ведь пока выполнение затягивается, фирма несет убытки, простаивая без дела, и в итоге будет вынуждена дать взятку.

Но в случае КЗЗП это не сработало, а предприятие обратилось в прокуратуру с просьбой "спросить" у Бем, почему та не выполняет судебные предписания. И только после этого ГАСК наконец-то сделал все, как положено: предприятие было снова внесено в базу, принята декларация о начале работ, и зарегистрированы градостроительные условия. Хотя и после этого предприятие было вынуждено снова обращаться в суд и снова его выиграть.