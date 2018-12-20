Рейтинг единого кандидата в президенты от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Бойко составляет 9,2% - и он занимает второе место. На первом Юлия Тимошенко, ее поддерживает 17,2% опрошенных. На третьей строчке Петр Порошенко, за которого готовы проголосовать более 9% респондентов.

Такие данные соцопроса, проведенного Институтом анализа и прогнозирования совместно с Аналитической группой "Социопрогноз" при поддержке Киевского пресс-клуба.

Респондентов также спрашивали, какую партию они бы поддержали, если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее воскресенье. "Оппозиционная платформа - За жизнь" уверенно входит в тройку партий-лидеров, которые проходят в парламент. "ЗА" объединенную оппозицию - второе место - готовы проголосовать 9,5% процентов респондентов. На первом - "Батькивщина" - 17,5% голосов, на третьем - БПП - 9,3%. "Оппозиционный блок" Новинского-Вилкула набрал чуть более 2% и в парламент не попадает.

Опрос проводился с 7 по 18 декабря в 24-х областях Украины и г. Киеве (за исключением временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей, АР Крым). Всего опрошено 2022 респондента. Погрешность выборки не превышает 2,2%.

Напомним, "Оппозиционная платформа - За жизнь" была создана 9 ноября, когда Сопредседатель "Оппозиционного блока" Юрий Бойко и лидер партии "За жизнь" Вадим Рабинович подписали меморандум о создании объединения. Через неделю Вадим Рабинович отказался от выдвижения своей кандидатуры на президентские выборы, и единым кандидатом от оппозиции стал Юрий Бойко.

Показатели подтверждают тренд роста поддержки "Оппозиционной платформы - За жизнь". Так, согласно предыдущему опросу КМИС, рейтинг Юрия Бойко составляет 11%. Он входит в четверку лидеров вместе с Юлией Тимошенко, Владимиром Зеленским и Петром Порошенко. "Оппозиционная платформа - За жизнь" получила поддержку 11,3% избирателей (третье место после "Батькивщины" и виртуальной партии "Слуга народа").

Согласно соцопросу, проведенному Украинским институтом социальных исследований им. А.Яременко и центром "Социальный мониторинг", "Оппозиционная платформа - За жизнь" также входит в тройку лидеров с рейтингом в 11,6%. На первом месте "Батькивщина" - 20,4%, на втором - партия "Слуга народа", за которую готовы проголосовать 12,9% опрошенных.