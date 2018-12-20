Офіційний Вашингтон виводить війська із Сирії. Причину такого рішення Дональд Трамп пояснив тим, що Сполучені Штати перемогли угруповання ІДІЛ.

У Білому домі наголосили: рішення президента не означає розпаду антитерористичної коаліції: США разом із союзниками будуть готові повернутися до операції на будь-якому рівні.

За даними ЗМІ, Трамп вирішив повертати війська після телефонної розмови з президентом Туреччини Таїпом Ердоганом. Американська армія перебувала в арабській республіці від кінця 2014.

"Ми довго воювали в Сирії. Я президент вже майже два роки, і весь цей час ми наступали, ми перемогли ІДІЛ. Ми їх подужали, забрали назад територію. Тепер наші війська можуть повернутися додому", - заявив Дональд Трамп, президент США.