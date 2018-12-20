Санкції проти Росії: мінфін США обмежило грошові операції [ Редактировать ]
США запровадили нові санкції проти Росії. Міністерство фінансів обмежило грошові операції 18 фізичних і чотирьох юридичних осіб, чия діяльність була пов'язана з гібридною агресією Москви проти інших країн.
До списку потрапили співробітники російських спецслужб, які скоювали кібератаки, втручалися у виборчі процеси за кордоном та були причетні до застосування хімречовини "Новічок".
Зокрема обмеження зачеплять офіцерів ГРУ, працівників Агентства інтернет-досліджень та учасників проекту "Лахта".
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