Журнал Forbes оприлюднив щорічний рейтинг найзаможніших американських зірок. На першому місці - режисер саги "Зоряні війни" Джордж Лукас, який за рік заробив майже п'ять з половиною мільярдів доларів.

На другій сходинці - його колега по цеху Стівен Спілберг. Його річний заробіток - понад три з половиною мільярди.

Третє місце посіла медіа-магнат і телеведуча Опра Вінфрі. Вона за рік розбагатіла майже на три мільряди доларів.