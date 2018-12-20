Forbes опублікував щорічний рейтинг найзаможніших американських зірок [ Редактировать ]
Журнал Forbes оприлюднив щорічний рейтинг найзаможніших американських зірок. На першому місці - режисер саги "Зоряні війни" Джордж Лукас, який за рік заробив майже п'ять з половиною мільярдів доларів.
На другій сходинці - його колега по цеху Стівен Спілберг. Його річний заробіток - понад три з половиною мільярди.
Третє місце посіла медіа-магнат і телеведуча Опра Вінфрі. Вона за рік розбагатіла майже на три мільряди доларів.
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