Мать с ребенком на руках выбросилась с 10 этажа (видео) [ Редактировать ]
В четверг утром, 20 декабря, в Кривом Роге мать выпрыгнула из окна 10 этажа, держа на руках 4-летнего сына. Оба погибли. Трагедия произошла в микрорайоне Заречный. Об этом сообщает "Первый Городской".
Женщине было 28 лет. В этом доме погибшая не жила. Соседи ее не знают. Женщина выпрыгнула из окна в подъезде.
Предсмертных записок пока не нашли. На месте работают правоохранители.
Ранее мы писали о том, что в Днепре пожилая женщина выбросилась из окна многоэтажки.
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