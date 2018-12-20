В четверг утром, 20 декабря, в Кривом Роге мать выпрыгнула из окна 10 этажа, держа на руках 4-летнего сына. Оба погибли. Трагедия произошла в микрорайоне Заречный. Об этом сообщает "Первый Городской".

Женщине было 28 лет. В этом доме погибшая не жила. Соседи ее не знают. Женщина выпрыгнула из окна в подъезде.

Предсмертных записок пока не нашли. На месте работают правоохранители.

Ранее мы писали о том, что в Днепре пожилая женщина выбросилась из окна многоэтажки.