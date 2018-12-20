"Сделал замечание": водитель жестоко избил пенсионера (видео) [ Редактировать ]
20 декабря в Николаеве водитель маршрутки № 1 жестоко избил пожилого пассажира за то, что он сделал ему замечание, пишет "Новости-N".
Инцидент произошел на остановке Кульбакинской. Водитель вывел пенсионера из маршрутки и начал наносить ему телесные повреждения. Видео происшествия было опубликовано в сети.
"Водитель маршрутки избил обычного пассажира, который сделал ему замечание, буквально несколько секунд словесной перепалки и водитель с кулаками накинулся на пожилого мужчину. На просьбу пассажиров прекратить побои не реагировал!… Инцидент произошел в 13:58 20.12.2018. Место - остановка Кульбакинский поворот, в сторону Широкобальского моста", - сообщили очевидцы.
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