Денежные переводы с карты на карту: сервисы, тарифы, требования [ Редактировать ]
В Украине растет спрос на услуги по переводу средств между пластиковыми картами. Разбираемся, какие условия предлагают ведущие платежные провайдеры.
Вопрос о том, как перевести деньги с одной карты на другую, например, по ссылке - https://easypay.ua/moneytransfer, становится все более актуальным. По итогам 9 месяцев 2018 года доля карточных переводов выросла с 31,1% (в первом полугодии) до 33,3% от всех безналичных платежей. По данным НБУ, на переводы с карты на карту украинцы потратили 300,7 млрд. грн. – больше, чем на расчеты в торговых сетях.
Провайдеры карточных переводов
Спрос рождает предложение. В Украине работает больше десятка сервисов, которые позволяют переводить средства между картами любых банков в режиме онлайн. Рассмотрим предложения ключевых игроков рынка.
|
Сервис
|
Комиссия за перевод
|
Уведомить получателя по SMS
|
Мобильное приложение
|
EasyPay
|
1% + 5 грн.
|
Можно
|
Есть
|
0,5% + 2,5 грн.
(между зарегистрированными картами)
|
(между картами EasyPay)
|
iPay
|
1% + 5 грн.
|
Можно
|
Нет
|
P2U
|
0,5% + 5 грн.
|
Нельзя
|
Есть
|
Platon
|
1% + 5 грн.
|
Можно
|
Есть
|
Plategka
|
1% + 5 грн.
|
Нельзя
|
Нет
|
Portmone
|
1% + 5 грн.
|
Можно
|
Есть
|
SendMoney
|
0,5% (не менее 5 грн.)
|
Нельзя
|
Нет
|
0% (между картами «ПриватБанка»)
Как экономить на комиссии?
Некоторые провайдеры делают скидки для зарегистрированных пользователей. Например, EasyPay снижает комиссию за перевод в два раза, если карты отправителя и получателя привязаны к личным аккаунтам в системе.
Более того, перекинуть деньги можно и без комиссии. Так, сервис SendMoney не взимает плату за переводы между картами «ПриватБанка», а EasyPay предлагает особые условия держателям кредитных карт EasyPay Forward. Они могут без комиссии пополнить свою кредитку с карты любого украинского банка, кроме «Привата», а также бесплатно отправить средства на другую карточку EasyPay Forward.
Между какими картами можно переводить деньги?
Украинские онлайн-сервисы обслуживают гривневые карты международных платежных систем:
- Visa (в том числе Visa Electron);
- MasterCard (в том числе Maestro).
- Транзакции осуществляются между картами всех отечественных банков.
Какую информацию нужно будет указать?
- Данные о карте, с которой будут списаны деньги (номер, срок действия, CVV-код).
- Номер карты, которую нужно пополнить.
- Сумму перевода.
- Мобильный телефон отправителя.
- Email (чтобы получить квитанцию об оплате).
Теперь вы знаете, как, где и за сколько можно отправлять средства с карты на карту. Выбирайте выгодные тарифы и удобные сервисы – переводите деньги с умом.
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