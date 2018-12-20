В Украине растет спрос на услуги по переводу средств между пластиковыми картами. Разбираемся, какие условия предлагают ведущие платежные провайдеры.

Вопрос о том, как перевести деньги с одной карты на другую, например, по ссылке - https://easypay.ua/moneytransfer, становится все более актуальным. По итогам 9 месяцев 2018 года доля карточных переводов выросла с 31,1% (в первом полугодии) до 33,3% от всех безналичных платежей. По данным НБУ, на переводы с карты на карту украинцы потратили 300,7 млрд. грн. – больше, чем на расчеты в торговых сетях.

Провайдеры карточных переводов

Спрос рождает предложение. В Украине работает больше десятка сервисов, которые позволяют переводить средства между картами любых банков в режиме онлайн. Рассмотрим предложения ключевых игроков рынка.

Сервис Комиссия за перевод Уведомить получателя по SMS Мобильное приложение EasyPay 1% + 5 грн. Можно

Есть

0,5% + 2,5 грн. (между зарегистрированными картами)

0% (между картами EasyPay) iPay 1% + 5 грн. Можно Нет P2U 0,5% + 5 грн. Нельзя Есть Platon 1% + 5 грн. Можно Есть Plategka 1% + 5 грн. Нельзя Нет Portmone 1% + 5 грн. Можно Есть SendMoney 0,5% (не менее 5 грн.) Нельзя Нет 0% (между картами «ПриватБанка»)



Как экономить на комиссии?

Некоторые провайдеры делают скидки для зарегистрированных пользователей. Например, EasyPay снижает комиссию за перевод в два раза, если карты отправителя и получателя привязаны к личным аккаунтам в системе.

Более того, перекинуть деньги можно и без комиссии. Так, сервис SendMoney не взимает плату за переводы между картами «ПриватБанка», а EasyPay предлагает особые условия держателям кредитных карт EasyPay Forward. Они могут без комиссии пополнить свою кредитку с карты любого украинского банка, кроме «Привата», а также бесплатно отправить средства на другую карточку EasyPay Forward.

Между какими картами можно переводить деньги?

Украинские онлайн-сервисы обслуживают гривневые карты международных платежных систем:

Visa (в том числе Visa Electron);

MasterCard (в том числе Maestro).

Транзакции осуществляются между картами всех отечественных банков.

Какую информацию нужно будет указать?

Данные о карте, с которой будут списаны деньги (номер, срок действия, CVV-код). Номер карты, которую нужно пополнить. Сумму перевода. Мобильный телефон отправителя. Email (чтобы получить квитанцию об оплате).

Теперь вы знаете, как, где и за сколько можно отправлять средства с карты на карту. Выбирайте выгодные тарифы и удобные сервисы – переводите деньги с умом.