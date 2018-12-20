Пенсии в Украине будут выплачивать по-новому [ Редактировать ]
Украинские пенсионеры получат выплаты за декабрь в декабре 2018 года, за январь - в январе 2019 года. Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики.
Тем самым в Минсоцполитики подтвердили, что в этом году не будет применена практика прошлых лет, когда части пенсионеров выплаты за январь следующего года насчитывали в декабре текущего года.
В правительстве отмечают, что проект постановления "О внесении изменений в бюджет Пенсионного Фонда на 2018 год" не предусматривает авансирование пенсий за январь 2019 года. Кроме того, законопроект находится на рассмотрении Кабмина.
Ранее мы сообщали, что в Украине возникла проблема с пенсиями.
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