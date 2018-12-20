Юрій Бойко: частина "Опозиційного блоку" перейшла на бік Порошенко

Окрім тем релігійних, Юрій Бойко прокоментував і партійний з'їзд депутатів "Опозиційного блоку". Адже у політсилі вирішили саме сьогодні обговорити стратегію партії у найближчий час. Ось що з приводу таких планів думає Юрій Бойко