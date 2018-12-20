Суд признал бездеятельность Минюста в отношении "Оппоблока" противоправной [ Редактировать ]
Окружной суд Киева признал противоправной бездеятельность Министерства юстиции Украины в отношении "Оппозиционного блока".
Об этом говорится в решении суда.
Согласно статьям 248 и 382 Кодекса административного судопроизводства Украины суд установил судебный контроль за выполнением решения суда от 12 декабря 2018 года о признании бездеятельности Минюста Украины противоправной.
Также суд обязал Минюст подать отчет о выполнении решения суда.
Кроме этого, Министерство юстиции обязано назначить ответственного за выполнение судебного решения.
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