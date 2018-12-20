Шуфрич назвал переименование УПЦ агонией доживающей власти [ Редактировать ]
Насильственное переименование УПЦ - агония власти, доживающей последние месяца.
Об этом заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Нестор Шуфрич, комментируя инцидент, произошедший в зале парламента после рассмотрения законопроекта о переименовании церквей.
По словам политика, вопрос переименования церкви изначально являлся провокационным. "Такого грубого вмешательства власти в вопросы религии я ни то, что не видел, я такого не предполагал. Сегодня заставлять людей называть церковь так, как это хочется отдельной горстке народных депутатов с рейтингом в районе статистической погрешности – это преступно и безответственно", – отметил народный депутат.
По словам Нестора Шуфрича, во время голосования депутаты-оппозиционеры зафиксировали множество фактов неперсонального голосования. "Видео с кнопкодавством мы показали Парубию, он нам начал рассказывать про бесов. Мы попросили реализовать норму Регламента и переголосовать этот вопрос, исключив кнопкодаство. После выполнения всех формальностей, уходя от трибуны, я сорвал плакат, который там висел. В этот момент и пробудились бесовские силы, которых призывал Парубий, поэтому нам пришлось в ангельский способ их угомонить", – отметил народный депутат.
Нестор Шуфрич рассказал, что отдельные депутаты от "Народного фронта", принимавшие участие в драке, выглядели обезумившими. "Я еще никогда не видел, чтобы люди были настолько бешеными и сумасшедшими. А все потому, что они поняли, что их намерения протолкнуть законы находят адекватную реакцию людей, которые с этим не согласны", – отметил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь".
Нестор Шуфрич назвал произошедшее в парламенте агонией власти. "Они прекрасно понимают, что уже в следующем году уйдут в никуда. И удержаться им не помогут даже бесовские силы, к которым они сегодня апеллировали. Ну а мы продолжим стоять на своем и добиваться правды. Им не удастся нас не запугать", – резюмировал оппозиционер.
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