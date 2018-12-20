В США суд приговорил бывшую учительницу Стефани Питерсон к трем годам тюремного заключения за секс с ее 14-летним учеником, пишут "Факты". Девушке грозило более суровое наказание - 20 лет тюрьмы, однако срок удалось сократить. Адвокат Питерсон заявил, что мальчик вступил в связь с учительницей сознательно и был "добровольным участником всех действий".

Юрист также доказал, что у его подзащитной на тот момент были проблемы с психикой - она страдала биполярным аффективным расстройством. Женщину арестовали в марте этого года. Она состояла в тайных отношениях с учеником с ноября прошлого года.Они обменивались откровенными сообщениями по мобильному телефону и дважды занимались сексом в машине Питерсон. Она также неоднократно выполняла акты орального секса по отношению к своему ученику.

Подросток позже признался родителям, что педагог прислала ему свои фотографии в обнаженном виде и что у них был секс, но Стефани требовала, чтобы мальчик никому не рассказывал об их отношениях, иначе у них "начнутся проблемы". В итоге родители обратились в полицию и начался судебный процесс.

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