Учительница жестоко поплатилась за секс с 14-летним школьником [ Редактировать ]
В США суд приговорил бывшую учительницу Стефани Питерсон к трем годам тюремного заключения за секс с ее 14-летним учеником, пишут "Факты". Девушке грозило более суровое наказание - 20 лет тюрьмы, однако срок удалось сократить. Адвокат Питерсон заявил, что мальчик вступил в связь с учительницей сознательно и был "добровольным участником всех действий".
Юрист также доказал, что у его подзащитной на тот момент были проблемы с психикой - она страдала биполярным аффективным расстройством. Женщину арестовали в марте этого года. Она состояла в тайных отношениях с учеником с ноября прошлого года.Они обменивались откровенными сообщениями по мобильному телефону и дважды занимались сексом в машине Питерсон. Она также неоднократно выполняла акты орального секса по отношению к своему ученику.
Подросток позже признался родителям, что педагог прислала ему свои фотографии в обнаженном виде и что у них был секс, но Стефани требовала, чтобы мальчик никому не рассказывал об их отношениях, иначе у них "начнутся проблемы". В итоге родители обратились в полицию и начался судебный процесс.
по теме
В Киеве полиция задержала "вора в законе" (фото)
Задержанные грузинские криминальные авторитеты боятся возвращаться на родину в Грузию
Монахини проиграли в казино 500 тысяч украденных долларов
О хищении "значительной суммы денег" стало известно, когда в школе решили провести аудит от церкви
В Марокко зверски убили двух туристок
Тела двух молодых девушек обнаружили другие туристы
Под Харьковом нашли изуродованный труп
В Харьковской области обнаружили труп молодого мужчины
Житель Закарпатья жестоко избил сотрудницу кафе (фото)
Очевидцы сообщают, что один из посетителей кафе не дождался приготовления кофе и побил работницу