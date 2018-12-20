Нынешний режим на наших глазах делает попытки уничтожения духовной основы страны - украинского православия.

Об этом говорится в заявлении "Оппозиционнй платформы - За жизнь".

"Верховная Рада приняла скандальный законопроект №5309 о переименовании Украинской Православной Церкви, которым растоптала мнение миллионов ее прихожан. Парламент пошел на поводу у президента Порошенко и принял закон, который окончательно перечеркивает конституционный принцип разделения государства и церкви.

Законодательный орган с уровнем доверия ниже 5% не имеет права принимать такие решения. После нашей победы все незаконные решения будут отменены.

Более того - многие депутаты, которые принимали решение о названии церкви, вообще не имеют веры в Бога, а все, чем они живут - жадность, ненависть и вражда.

Мы не боимся угроз и нападок со стороны власти и ее сообщников. Мы сделаем все, чтобы защитить миллионы украинских граждан, на которых этот режим ежедневно нападает, добивая их ценами и тарифами, отбирая последнюю надежду на нормальную жизнь.

За нами правда!

Вместе боремся - вместе победим!", - говорится в заявлении.