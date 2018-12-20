Власть пытается уничтожить духовную основу страны - заявление "Оппозиционной платформы - За жизнь" [ Редактировать ]
Нынешний режим на наших глазах делает попытки уничтожения духовной основы страны - украинского православия.
Об этом говорится в заявлении "Оппозиционнй платформы - За жизнь".
"Верховная Рада приняла скандальный законопроект №5309 о переименовании Украинской Православной Церкви, которым растоптала мнение миллионов ее прихожан. Парламент пошел на поводу у президента Порошенко и принял закон, который окончательно перечеркивает конституционный принцип разделения государства и церкви.
Законодательный орган с уровнем доверия ниже 5% не имеет права принимать такие решения. После нашей победы все незаконные решения будут отменены.
Более того - многие депутаты, которые принимали решение о названии церкви, вообще не имеют веры в Бога, а все, чем они живут - жадность, ненависть и вражда.
Мы не боимся угроз и нападок со стороны власти и ее сообщников. Мы сделаем все, чтобы защитить миллионы украинских граждан, на которых этот режим ежедневно нападает, добивая их ценами и тарифами, отбирая последнюю надежду на нормальную жизнь.
За нами правда!
Вместе боремся - вместе победим!", - говорится в заявлении.
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