Вуличний художник Banksy показав своє нове графіті. З зображення на одній зі стін гаража здається, що на ньому дитина ловить сніг язиком.

Коли ж повернути за ріг будівлі, виявиться, що це не сніжинки, а попіл від палаючого смітника. Далі в ролику, опублікованому в соцмережах художника, камера фокусується на заводських трубах та викидах з них.