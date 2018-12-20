Banksy показав нове графіті [ Редактировать ]
Вуличний художник Banksy показав своє нове графіті. З зображення на одній зі стін гаража здається, що на ньому дитина ловить сніг язиком.
Коли ж повернути за ріг будівлі, виявиться, що це не сніжинки, а попіл від палаючого смітника. Далі в ролику, опублікованому в соцмережах художника, камера фокусується на заводських трубах та викидах з них.
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