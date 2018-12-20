Жителька Мукачево продала квартиру заради притулку для собак [ Редактировать ]
Продала власне житло, аби облаштувати притулок для тварин. Жителька Мукачева вже поставила на ноги кілька десятків собак. А нині в неї на дачі живуть 20 чотирилапих, у кожного - комфортний вольєр, повноцінне хавчування, а позаду - сумна історія про боротьбу за виживання. Про самовіддану любов до тварин - розповість Мар'яна Мартин.
Дік - найстарший підопічний Марини. Вона підібрала його ще торік. Пса збила машина. Ветеринари не давали шансів на життя. Та боротьба жінки виявилася успішною, і тепер він цілком здоровий. А його рятівниця мріє, що колись знайде для нього люблячих господарів.
"Ми би хотіли його дуже пристроїти. Собака не погана, він дуже ласкавий. Такий, ну він дуже хороший", - говорить Марина Сипень, власниця притулку для тварин.
Таких, як Дік, у Марининому господарстві - десятки. Усі вони потрапили до неї в тяжкому стані.
"Воврємя хазяїни де він був на розплоді, не зробили операцію і із-за того в нього виникла така проблема, що він ходити вже не може", - говорить Марина Сипень, власниця притулку для тварин.
Ще маленькою Марина приводила травмованих собак додому. І навіть коли вже виросла, вийшла заміж і народила доньку все одно допомагала тваринам. Аби врятувати їх більше - вирішила продати квартиру в Мукачеві й розширити дачну ділянку. Тут облаштувала вольєри і разом з іншими волонтерами рятує собак.
"Пебита рана, або ще шось, ми біжимо туда, забираємо у клініку нашу ми лікуємо, а потім віддаємо хорошим людям", - говорить Анастасія Жеребак, волонтер.
Утримувати притулок допомагають небайдужі. Однак левова частка припадає на плечі власниці дачі. Наразі під опікою Марини - понад 20 собак. Найбільше жінка мріє знайти для кожного з них родину.
"Вдячність від собак 100% більше ніж від людей, більше ніж від усіх", - говорить Марина Сипень, власниця притулку для тварин.
Марина переконана любов і відданість цих чотирилапих не має меж. Навіть попри ті страждання, які вони пережили, перш ніж потрапили до її притулку.
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