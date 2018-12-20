Сьогодні ж з'явилися результати чергового соціологічного дослідження щодо політичних вподобань українців на майбутніх президентських та парламентських виборах. Хто серед лідерів, а хто пасе задніх - дізнаєтеся з нашого матеріалу.

Якби вибори Президента України відбувалися зараз - найбільшу підтримку українців отримали б Юлія Тимошенко, Юрій Бойко та Петро Порошенко. За даними соцдослідження, проведеного на початку грудня Інститутом аналізу та прогнозування - за лідера "Батьківщини" готові голосувати 24,5 відсотка опитаних. Засновника "Опозиційної платформи - за життя", Юрія Бойка підтримують 13,1 відсотків респондентів. Аналогічний результат у чинного президента - Петра Порошенка.

Що ж до виборів парламентських - долають п'ятивідсотковий бар'єр п'ять політичних сил. Очолює рейтинг Во "Батьківщина" з 25 відсотками голосів. Значно покращила свої позиції "Опозиційна платформа - За життя", її рейтинг підвищився відразу на кілька пунктів і тепер становить - 13,5 відсотків. У Блока Петра Порошенка "Солідарність" - 13,3, у "Громадянської позиції" майже тринадцять відсотків (12,9), і у Радикальної партії Олега Ляшка близько десяти (9,9).

А от серед головних аутсайдерів - опинився "Опозиційний блок". Цю політичну силу готові підтримати лише 3 проценти опитаних. Тож до парламенту партія не потрапляє.

Отже, рейтинг новоствореної "Опозиційної платформи - За життя" згідно з даними соцопитування майже в п'ять разів вищий за показники Опоблока. Щодо оцінок політологів, то вони єдині у думці - людям не до вподоби загравання з владою, а от об"єднавчі ініціативи опозиціонної платформи - сприймаються позитивно.

"Опозиційна платформа - за життя" анонсувала, що можливе певне переформатування - збільшення своєї чисельності, посилення певними партійними кадрами і партіями, громадськими організаціями. Що може додати ваги, сили, скажем так - розширити тенета. Якщо так відбудеться, то можно говорити про подальше збільшення рейтингу і тенденція до зростання буде залишатися. Людям, і це чітко видно з різних соціологічних досліджень видно, що вони хочуть консенсусу, об'єднання і примирення", - говорить Олександра Решменділова, політолог.

"Юрій Бойко коли він пішов з опозиційного блоку то, фактично, з ним пішла більша частина рейтингу. Тому тенденція дуже небезпечна для "Опозиційного блоку". І по великому рахунку, якщо вони не будуть приймати якісь серьйозні рішення, і не будуть дійсно опозиційною силою, а як їх звинувачують їхні колишні колеги в тому, що вони з владою співпрацюють - то ми можемо стати свідками, коли "Опозиційний блок" не пройде у майбутній парламент", - говорить Віталій Бала, політолог.