Клуб звездных мам: Сумская и Каменских пришли со своими мамами к известному дизайнеру (фото) [ Редактировать ]
Десятый год подряд по инициативе ведущего дизайнера Украины Юлии Айсиной встречаются мамы украинских звезд шоу-бизнеса, спорта и телевидения, чтобы в компании своих знаменитых детей отметить праздник - День матери.
Однако у "Клуба звездных мам" была небольшая пауза, и в 2018 году решили этот волшебный день перенести к новогодним праздникам.
В этом году в ресторане собрались мама Ирины Билык - Анна Яковлева, Талы Калатай - Наталья Борисовна, Марыси Горобец - Ирина Федоровна, Ольги и Натальи Сумских- Анна Ивановна, Вячеслава Соломко - Галина Дмитриевна, Юлии Айсиной - Нина Ивановна, Гарика Кричевского - Юлия Викторовна, Аллой Кудлай, Шатерниковой Алины - Галина Ивановна Рыбакова, Насти Каменских - Лидия Петровна и Снажены Егоровой - Людмила Васильевна.
А вот ведущими вечера выступили Ольга Сумская и Виталий Борисюк, создавая атмосферу теплого и душевного приема.
Так же весь вечер для всех гостей выступил победитель популярного украинского шоу - Игорь Grohotsky.
Естественно, не обошлось без танцев, все мамы охотно танцевали, пели песни, вспоминали детство своих успешных детей.
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