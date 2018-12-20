Звичайний парламентский день в останній цього року робочий тиждень

Звичайний парламентский день в останній цього року робочий тиждень. Так мало бути. Але щось пішло не так. Просто в сесійній залі нардепи влаштували бійку, одразу після голосування. Що змусило одних депутатів накинутися на інших? Про це - в нашому матеріалі.

Тільки вчора нардепам передали Вифлеємський вогонь миру, однак сьогодні обранці - продемонстрували геть не мирну поведінку.

З кулаками на опозиційних нардепів накинувся "Народний фронт", щойно в парламенті проголосували за перейменування української православної церкви - в російську.

"Сталась ганебна річ, коли сьогоднішній парламент пішов на поводу у Петра Порошенка і прийняв абсолютно рейдерський закон по захопленню церков, і це стало каталізатором агресії в залі на нас напали ті, хто хоче рейдерські захопити церкви, це був перший крок з їхнього боку", - говорить Юрій Бойко, народний депутат, засновник "Опозиційної платформи - За життя".

Головний нападник - фронтовик Юрій Береза - свою агресію коментувати не став, і швидко покинув будівлю парламенту.

А перед цим у Раді виникло законодавче протистояння, коли парламент вирішив втрутитись у справи церковні, і змінити назву української православної церкви.

"Йдеться про те, що якщо є якась церква, є в єдності чи яка підпорядкована церкві російській, вона повинна називатись не українська, а російська", - вважає Олександр Бригинець, народний депутат, Блок Петра Порошенка.

"Цей законопроект є виключно частиною передвиборчої кампанія президента Порошенка "віра, армія, мова", крім того - це є початок серйозного громадянського конфлікту в середині України, тому що цей законопроект призведе до рейдерських захватів майна і землі Упц, немає ніякої російської церкви, є українська православна церква, згідно всім документамвсе інше - маніпуляції, спекуляція у нас церква відділена від держави", - говорить Микола Скорик, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя".

Зрештою - більшості голосів вистачило для ухвалення документа, і рада зобовязала Упц вказати у назві приналежність до Росії.

Втім, в "Опозиційній платформі - За життя" угледіли кнопкодавство при голосуванні, і відповідну заяву нардепи понесли спікеру. Після чого й сталась бійка.

"Мабуть бісовські сили нашому спікеру ближче, ніж регламент, згідно якого він має діяти, і мені прикро що спікер ще один раз прикрив кнопкодавство в такому принциповому питанні, і це дає нам підстави звертатись до суду, що безумовно і буде зроблено", - говорить Нестор Шуфрич, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя".

"Вы видите вакханалию беззакония, вы видите каждодневное нарушение, насилие над Конституцией. Вы же все это видите, люди. Я не верю, что вы за них еще раз проголосуете. А если мы это делать будем - не знаю, мы тогда самоубийцы какие-то", - говорить Вадим Рабінович, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя"

Хоча до останнього це голосування висіло на волосині. І не стільки через ідейні погляди, скільки з огляду на грошові питання. Блок Петра Порошенка ще зранку відмовився голосувати, коли на порядку денному стояв антирейдерський законопроект - який мав би поставити крапку у незаконному захопленні підприємств та землі - через подвійний реєстр.

"Ми просто зараз завалимо документ, я прошу дайте ще раз всім фракціям хай скажуть свою позицію, чому вони не голосують", - говорить Олег Кулініч, народний депутат, член комітету ВРУ з аграрних питань.

"Зараз аграрники стали заручниками ситуації, яку вирішили там на бюджетному комітеті", - говорить Олександр Бакуменко, народний депутат, Блок Петра Порошенко.

В цей час частина членів БПП кучкувались, просили перерву та бігали радитись до голів - то бюджетного, то - податкового комітету.

"Зберіть всіх необхідних представників фракцій і тільки після цього слід треба продовжувати засідання, не може ніякий соцеконом ставати заручником найважливіших законопроектів", - говорить Сергій Соболєв, народний депутат, "Батьківщина".

"Всі захоплення майна, землі, які відбуваються в Україні - відбуваються під прикриттям влади, і позиція президентської фракції, яка не голосує за важливий антирейдерський закон підтверджує, що рейдерів в Україні кришує влада, вони хочуть забрати в українських селян землю, майно, майбутнє і перспективу", - говорить Олег Ляшко, народний депутат, Радикальна партія.

Врешті голосування за антирейдерський законопроект було провалено, його відправили на повторне друге читання. А все через те, що мажоритарникам не дали обіцяних грошей на округи.

"БПП не задоволено постановою, яку прийняв їхній же уряд, це постанова стосувалася розподілу субвенцій на соціально-економічний розвиток, і депутати від БПП не задоволені тим, як розподілили серед них", - говорить Іван Крулько, народний депутат, "Батьківщина".

"Частина мажоритарників відмовилась в знак протесту голосувати, кожен мажоритарник, який голосував за бюджет - мав певні домовленості про виділення певної сумми - мільйонів гривень на його округ, на проекти, які курує той чи інший депутат, і ось вчора уряд в ручному режимі зменшив ці сумми на 5, тобто дав в 5 разів менше коштів, ніж були подані заявки", - говорить Тетяна Острікова, народний депутат, "Самопоміч".

З'ясовувати стосунки з урядом мажоритарники почали зранку і продовжили під час обідньої перерви, а на вечірньому засіданні поставили ще одне важливе питання на голосування - щодо продовження мораторію на продаж землі.