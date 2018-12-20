Моряки України та Британії зіграли у футбол [ Редактировать ]
Британські та українські військові сьогодні зіграли у футбол. Матч відбувся в Одесі. Туди напередодні прибув корабель "Еко" з Великої Британії. А сьогодні приїхав і міністр оборони України. Деталі - в матеріалі Андрія Анастасова.
"Еко"- перший з кораблів країн НАТО, що відвідав Чорне море після інциденту в Керченській протоці. На його борту - кулемети, гармати та сімдесят моряків. Сьогодні вони змінили військову форму на спортивну: щоб зіграти у футбол із українськими колегами.
"Мета цього матчу - насамперед, зміцнити дружбу між військовими України та Великобританії. А ще - ми хочемо познайомитися з Одесою та взагалі підтримати відносини між флотами обох країн", - говорить Девід Батті, військовослужбовець ВМС Великої Британії.
Україну на матчі представляла команда флагмана вітчизняних військово-морських сил "Гетьман Сагайдачний". Моряки кажуть: у важкі часи підтримка британців для них має дуже велике значення.
"Корабель у морі - частинка держави - і зараз на території нашої держави є частинка Великої Британії. Всі це бачать, всі знають, що ми не самі, а нас підтримають", - говорить Максим Балаклеїнко, військовослужбовець ВМС ЗСУ.
Грали у футзал: два тайми по двадцять хвилин. Рахунок відкрили українці, і згодом почали один за одним забивати голи британцям. Фінальний результат: сім - чотири на користь "Сагайдачного".
Проте українці зазначають: матч - товариський, тому перемогла, як то кажуть, дружба.
"Ми можемо подивитися під час футболу які вони є, ну насправді, якими вони є в душі в себе. Ми тут зараз на полі всі рівні - це футбол", - говорить Сергій Нікорич, військовослужбовець ВМС ЗСУ.
А вже у будинку офіцерів із особовим складом Військово-морських Сил зустрівся Міністр оборони. Степан Полторак подякував морякам і поділився планами на наступний рік. Серед завдань, зокрема - ввести до бойового складу катери типу "Айленд", що мають прибути зі США, та завершити випробування протикорабельної ракети "Нептун". Окремо говорив про соцзабезпечення. З першого січня зарплати моряків - підвищаться.
"Наприклад, матрос на сьогодні він отримає сім тисяч триста, а буде отримувати десять тисяч вісімсот двадцять сім гривень Командир корабля другого рангу отримає сьогодні чотирнадцять тисяч - буде отримувати трохи більше ніж двадцять одна тисяча гривень", - говорить Степан Полторак, міністр оборони України.
За словами Міністра, значно посилиться і розвиток інфраструктурних об'єктів ВМС та триватиме будівництво житла для військових. Щодо британського корабля "еко", він пробуде в Одесі ще два дні.
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