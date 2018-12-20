У Харкові діти збирають гроші на ноти шрифтом Брайля [ Редактировать ]
Вони співатимуть "Щедрика", щоб назбирати грошей на принтер, який друкує шрифтом Брайля. У Харкові незрячі діти - виступатимуть разом з великим оркестром на сцені оперного театру. Світлана Шекера знає деталі.
Ці діти практично нічого не бачать. Утім, наполегливо вчаться грати. Денис Мірошниченко - опановує бас.
Тут, на репетиції, і всесвітньо відомий кларнетист Сергій Дворніченко. Прилетів до Харкова з Америки. Грою дітей - приголомшений.
"Я в легком шоке. Это невероятный труд и самообладание нужно иметь очень большое. Когда есть какие-то ограничения, меня это как бы поражает", - говорить Сергій Дворніченко, кларнетист зі США.
У сусідньому класі - співає дитячий хор.
Маргарита Розуменко дівчина з абсолютним слухом і бездоганним сопрано. Каже, дуже хвилюється, адже завтра хор співатиме "щедрик" в оперному театрі у супроводі великого оркестру.
"Думаєте, багато слухачів буде? - Багато. - Ви відчуваєте, як вони реагують на ваш спів? - Це відчувається внутрішньо, якось… мовчанням".
Діти вийдуть на сцену з іменитими музикантами, бо хочуть назбирати грошей на спеціальний принтер, який звичайні літери перекладатиме шрифтом Брайля. За цими крапочками та дірочками - читають незрячі. І літери, і ноти.
Викладачі кажуть - із нотами справжня катастрофа. Вчаться за посібником - 1979 року.
"Очень часто незрячие дети, имея абсолютный слух и просто музыкальный слух, ждут подсказки, чтобы показали с рук, чтобы напели, чтобы наиграли, они не очень хорошо запоминают. А когда они разбирают ноты самостоятельно, им по силам выучить любое классическое современное джазовое эстрадное произведение", - говорить Олена Підгорнова, викладачка сольфеджіо та теорії музики.
Сергій та Маргарита планують вступати до консерваторії. Для цього - потрібно знати музичну літературу. Шрифтом Брайля таких книжок немає.
"З 2019 року стартує ЗНО для дітей з вадами зору. А підготовка, діти то можуть готуватися за допомогою там інтернет ресурсів, але це ж все електронне. Книжку все-таки тримати краще", - говорить Андрій Орлов, заступник директора музичної школи.
Уже завтра учні вийдуть на сцену оперного. І сподіваються, що харків'яни прийдуть на концерт, і коштів від проданих квитків - вистачить на такий необхідний пристрій.
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