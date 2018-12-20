Комфортний вольєр, повноцінне харчування... і сумна історія позаду. Жителька Мукачевого рятує безпритульних собак. Аби облаштувати для них притулок, навіть продала власну квартиру. Скількох уже виходила - знає Мар'яна Мартин.

Дік - найстарший підопічний Марини. Вона підібрала його ще торік. Пса збила машина. Ветеринари не давали шансів на життя. Та боротьба жінки виявилася успішною, і тепер він цілком здоровий. А його рятівниця мріє, що колись знайде для нього люблячих господарів.

"Ми би хотіли його дуже пристроїти. Собака не погана, він дуже ласкавий. Такий, ну він дуже хороший", - говорить Марина Сипень, власниця притулку для тварин.

Таких, як Дік, у Марининому господарстві - десятки. Усі вони потрапили до неї в тяжкому стані.

"Воврємя хазяїни де він був на розплоді, не зробили операцію і із-за того в нього виникла така проблема, що він ходити вже не може", - говорить Марина Сипень, власниця притулку для тварин.

Ще маленькою Марина приводила травмованих собак додому. І навіть коли вже виросла, вийшла заміж і народила доньку все одно допомагала тваринам. Аби врятувати їх більше - вирішила продати квартиру в Мукачеві й розширити дачну ділянку. Тут облаштувала вольєри і разом з іншими волонтерами рятує собак.

"Пебита рана, або ще шось, ми біжимо туда, забираємо у клініку нашу ми лікуємо, а потім віддаємо хорошим людям", - говорить Анастасія Жеребак, волонтер.

Утримувати притулок допомагають небайдужі. Однак левова частка припадає на плечі власниці дачі. Наразі під опікою Марини - понад 20 собак. Найбільше жінка мріє знайти для кожного з них родину.

"Вдячність від собак 100% більше ніж від людей, більше ніж від усіх", - говорить Марина Сипень, власниця притулку для тварин.

Марина переконана любов і відданість цих чотирилапих не має меж. Навіть попри ті страждання, які вони пережили, перш ніж потрапили до її притулку.