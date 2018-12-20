Денис Беринчик готується до поєдинку з філіппінцем Росеккі Крістобалем [ Редактировать ]
Український боксер Денис Беринчик готується до поєдинку з філіппінцем Росеккі Крістобалем. На кону пояс чемпіона світу за версією WBO. Сьогодні боксери провели відкрите тренування і поділилися прогнозами щодо поєдинку. Берінчик пообіцяв видовищний бій. Завтра суперники пройдуть контрольне зважування.
А сам поєдинок відбудеться у суботу в Броварах під Києвом. Ви зможете переглянути його на нашому телеканалі. Вечір великого боксу розпочнеться о 20:30, одразу після "Подробиць".
"Конечно я думаю, что он меня будет держать на дистанции, не будет подпускать. Парень я смотрел бил всегда боковые удары, когда перелётном соперник остается. Парень не из робкой десятки. Будет биться и не даст себя ударить "в одну калитку", как говорится. Не исключено, не хочется конечно всю дистанцию проходить. Хочется конечно порадовать. И зрелищем, и нокаутом, и нокдауном. Как получится ли у меня это сделать, увидим конечно же в субботу", - говорить Денис Берінчик, чемпіон з боксу за версію WBO Oriental.
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