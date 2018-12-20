Кім Чен Ин вбив Дональда Трампа у художній інсталяції [ Редактировать ]
Яке місто накрило градом розміром із м'яч для гольфу? Хто зупинив роботу аеропорту в Лондоні? Та в якому музеї Кім Чен Ин убив Трампа? Про це та інше - в нашому огляді.
Сідней накрило градом. У місті випали шматки льоду, завбільшки з м'ячі для гольфу. Град порозбивав скло авто та вікна в будинках. У місцевому аеропорту скасували рейси.
Майже три тисячі людей у передмістях Сіднея залишилися без електрики. У соцмережах негоду назвали "метеоритним дощем". Рятувальники закликали людей не виходити на вулицю і перевезти свої автівки в безпечне місце.
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Авіаколапс у лондонському аеропорту Гатвік. Одне з найбільших летовищ у Британії не працює вже добу. Понад 200 рейсів скасували, ще 200 не змогли прийняти - через два безпілотники, які час від часу пролітають над Гатвіком.
У поліції кажуть - власники дронів навмисне заважають роботі аеропорту. Але чому вони це роблять - поки що незрозуміло. Порушників розшукують. Через перебій вилетіти або ж приземлитися вчасно не змогли понад 100 тисяч людей.
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Кім Чен Ин убиває Дональда Трампа. Художню реконструкцію перестрілки двох лідерів втановили у сеульському музеї. Перемогу здобув очільник Північної Кореї: він стоїть над тілом Трампа. А поруч валіза із доларами. За задумом автора, усе це відбувається на червоній доріжці.
Творець незвичної інсталяції каже - хотів передати політичну реальність - як у стрічці. Він уявляє двох лідерів - наче шоуменів, за якими із захватом спостерігає увесь світ.
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Нові археологічні знахідки в Перу. В регіоні ламбаєке виявили поховання, якому понад тисячу років. На місці знайшли людські скелети, предмети з металу та кераміки.
На думку фахівців, ці сліди належать представникам культури уарі, що проживала на сучасній території Перу з шестисотого по тисячу сотий роки. Знахідка допоможе історикам зрозуміти причини розпаду цієї культури.
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Він знову сам удома. Та не в кіно, а в рекламі. Зірка культової різдвяної стрічки - 38-річний Маколей Калкін повторив найяскравіші моменти стрічки. За сюжетом ролика вже дорослий Кевін Маккалістер знову залишається сам удома напередодні свята. І переживає ті самі моменти, що й багато років тому.
Втім, тепер врятувати дім від грабіжників йому допомагає голосовий помічник. Прихильники фільму в захваті від ностальгічного ролика і назвали його найкращим подарунком до свят. За добу відео переглянули понад 5 мільйонів користувачів.
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