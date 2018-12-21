Тревожное Рождество: спецслужбы взяли под контроль аэропорты [ Редактировать ]
Полиция Германии разыскивает четырех предполагаемых террористов, которые разведывали ситуацию в аэропорту Штутгарта и, возможно, планируют теракты.
Об этом сообщает DW.
Немецкие правоохранители получили информацию от спецслужб Марокко, согласно которой по Европе передвигается группа лиц, планирующих теракт-самоубийство в одном из аэропортов в германо-французском пограничном регионе в рождественские праздники.
В информации отмечается, что немецкие власти еженедельно получают аналогичные предупреждения от разных стран уже многие годы, однако на сей раз информация, поступившая из Марокко, носит весьма конкретный характер.
В ней содержатся имена подозреваемых, которые уже известны властям ФРГ. Так в поле зрения правоохранительных органов Германии находятся отец и сын из федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия, которые спустя два дня после теракта в Страсбурге подозрительно вели себя в аэропорту имени Шарля де Голля в Париже.
Они подъехали к зданию одного из терминалов на автомобиле с германскими номерами. После этого один из пассажиров выскочил из машины и сделал несколько фотографий, затем оба подозреваемых скрылись.
Через несколько дней после этого инцидента, сотрудники федеральной полиции заметили двух подозрительных мужчин в аэропорту Штутгарта, которые также фотографировали здание терминала и территорию аэропорта.
Полиции не удалось задержать их. Записи с камер видеонаблюдения позволили установить, что подозрительными мужчинами оказались те же самые отец и сын из Северного Рейна - Вестфалии. Полиция усилила контроль в 14 аэропортах Германии.
Напомним, что 11 декабря террорист Шериф Шекат открыл огонь по прохожим в районе проведения ежегодной рождественской ярмарки в центре Страсбурга. В результате погибли пять человек, более десяти получили ранения.
После происшествия вооруженный мужчина остановил такси и уехал из исторической части города.
Полиция развернула масштабную спецоперацию по поимке преступника "живым или мертвым". Вечером, 13 декабря, он был ликвидирован при перестрелке с полицией.
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